أعلنت وزارة الصحة الخرطوم، عن المستشفيات العاملة بالولاية، ونوهت ادارة المستشفيات بالوزارة إلى أن العمل يسير في عدد من المستشفيات، واكدت توفر الخدمات العلاجية للمواطنين بكافة الاقسام بالرغم من التحديات وأهمها عدم توفر الكادر الطبي بالمستشفيات.
وأوضح بيان للوزارة اطلعت عليه أخبار الخليج 365 اليوم أن المستشفيات العاملة هي: (مستشفى ام درمان التعليمى، مستشفى محمد الأمين حامد للاطفال، مستشفى الدايات، مستشفى بحري، مستشفى احمد قاسم للقلب والاطفال، مستشفى النو، المستشفى السعودي، حوادث مستشفى الشيخ محمد علي فضل، مستشفى الجزيرة اسلانج، مستشفى أبو عنجة ومستشفى الوالدين، مستشفى الشعب، مستشفى الأنف والأذن والحنجرة، مستشفى الشهداء،
مستشفى العيون- عبد الفضيل الماظ، مستشفى الخرطوم الجلدية، مستشفى الاسنان، مستشفى امبدة، المستشفى الأكاديمي، مستشفى التميز للطوارئ والإصابات، مستشفى السروراب، مستشفى البان جديد
مستشفى بشائر، مستشفى قري، مستشفى جبل اولياء، ومستشفي حاج الصافي- جميع الاقسام عدا النساء والولادة.
واشارت الوزارة إلى أن حوادث الأطفال بمستشفى امبدة والبان جديد لا تعمل لعدم توفر نواب اخصائي اطفال.
وشكرت وزارة الصحة ممثلة في إدارة المستشفيات الكوادر الطبية والكوادر المساعدة التى تبذل قصارى جهدها في تقديم الخدمات الطبية لمواطني الولاية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن قائمة المستشفيات العاملة بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.