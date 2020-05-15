الصحة تعلن قائمة المستشفيات العاملة بالخرطوم

أعلنت وزارة الصحة الخرطوم، عن المستشفيات العاملة بالولاية، ونوهت ادارة المستشفيات بالوزارة إلى أن العمل يسير في عدد من المستشفيات، واكدت توفر الخدمات العلاجية للمواطنين بكافة الاقسام بالرغم من التحديات وأهمها عدم توفر الكادر الطبي بالمستشفيات.

وأوضح بيان للوزارة اطلعت عليه أخبار الخليج 365 اليوم أن المستشفيات العاملة هي: (مستشفى ام درمان التعليمى، مستشفى محمد الأمين حامد للاطفال، مستشفى الدايات، مستشفى بحري، مستشفى احمد قاسم للقلب والاطفال، مستشفى النو، المستشفى السعودي، حوادث مستشفى الشيخ محمد علي فضل، مستشفى الجزيرة اسلانج، مستشفى أبو عنجة ومستشفى الوالدين، مستشفى الشعب، مستشفى الأنف والأذن والحنجرة، مستشفى الشهداء،

مستشفى العيون- عبد الفضيل الماظ، مستشفى الخرطوم الجلدية، مستشفى الاسنان، مستشفى امبدة، المستشفى الأكاديمي، مستشفى التميز للطوارئ والإصابات، مستشفى السروراب، مستشفى البان جديد

مستشفى بشائر، مستشفى قري، مستشفى جبل اولياء، ومستشفي حاج الصافي- جميع الاقسام عدا النساء والولادة.

واشارت الوزارة إلى أن حوادث الأطفال بمستشفى امبدة والبان جديد لا تعمل لعدم توفر نواب اخصائي اطفال.

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وشكرت وزارة الصحة ممثلة في إدارة المستشفيات الكوادر الطبية والكوادر المساعدة التى تبذل قصارى جهدها في تقديم الخدمات الطبية لمواطني الولاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )