رفع حظر التجول فى كادقلي وعودة الحياة الى طبيعتها

اعلنت اللجنة الأمنية برئاسة الفريق عبدالله البشير نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للتدريب المكلفة بالوقوف على الأوضاع بولاية جنوب كردفان رفع الحظر الجزئي لعودة الحياة لطبيعتها داخل مدينة كادقلى.

وقال الفريق عبدالله البشير رئيس وفد القيادة العامة للقوات المسلحة المشتركة في تصريح ل (سونا) انه ومن خلال الاجتماعات المتواصلة التي بدأتها اللجنة منذ مجيئها مع اللجنة الأمنية بالولاية ورجال الإدارة الأهلية وتنسيقية قوى الحرية و التغيير فقد توصلت إلى رفع االحظر الجزئي لإزالة حالة التشاحن النفسي التي تؤجج الصراعات الفردية بجانب دحض الشائعات المغرضة التى صاحبت الأحداث وروجت لإخراج بعض الأسر من مساكنهم مؤكدا بأن لجان رأب الصدع تواصل عملها باستمرار اضافة الى لجنة التحقيق لتحديد هوية المتسببين في الأحداث ومحاسبتهم حتي تكون درساً يستفاد منه في منع تلك الأحداث وإعادة الثقة في نفوس المتضررين.

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فيما كشف اللواء ركن رشاد عبدالحميد اسماعيل الوالي المكلف عن ضوابط وإجراءات صارمة اتخذتها حكومة الولاية بكادقلي لمنع تكرار اي حادثة. واصفاً الأحداث التي وقعت بالمؤسفة وأضاف قائلاً إن حكمة ومساعي رجالات الإدارة الأهلية ولجنة الأمن استطاعت أن توقف الاقتتال وتعيد الطمأنينة لمواطني الولاية. . وقال إن الذين ينقلون الشائعات كان غرضهم النزوح والتشريد للمواطن .

وفى ذات السياق اكد اللواء الركن الخير عبدالله ادريس عن تماسك الأجهزة الأمنية وانها تعمل بتنسيق كامل مع كافة مكوناتها العسكرية في تعزيز الأمن والاستقرار. وقال ان مواطني كادقلي قد أجمعوا في كلمة سواء ان لا مكان لمتفلت أو مجرم. لافتا إلى أن كادقلي تعافت بفضل تضافر الجهود العسكرية والمدنية حيث قامت الأجهزة الأمنية بجولة تفقدية لسوق مدينة كادقلي لمتابعة تنفيذ قراراتها وتتلمس مايمكن معالجته في مقبل الأيام.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )