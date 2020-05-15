الجازولين يهدد الموسم الزراعي الصيفي بالفشل

حذر منتجون بالقطاع المطري والمروي من فشل الموسم الصيفي بسبب الجازولين وأكد المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل إبراهيم محمد إذا لم يتوفر الجازولين في منتصف شهر مايو الحالي فإن الموسم الصيفي لن ينجح،

وقال بحسب صحيفة (السوداني) إن البنك الزراعي أصدر سياسته التمويلية في وقت مبكر ولكن الجازولين يشكل مشكلة أمام المزارعين لاستخدامه في التحضير والزراعة .

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ودعا المزارع بالنيل الأزرق عمر عبدالله لتوفير الجازولين للمناطق المطرية ذات الثقل الإنتاجي خاصة النيل الأزرق والقضارف، مشيراً إلى أن عدم توفره خلال منتصف مايو الحالي يؤثر على إنتاج الموسم الصيفي .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)