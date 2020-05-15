تفاصيل جديدة حول ضبطية الأسلحة المُهربة لكسلا

التاريخ: 15-مايو-2020
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كشفت تفاصيل جديدة حول الأسلحة المُهربة من كردفان إلى مدينة كسلا؛ والتي ضبطتها السلطات الأمنية خلال اليومين الماضيين وقال مصدر مسؤول إن الجناة بعد تحركهم من كردفان حاولوا تضليل السلطات بتغيير مسارهم المتواصل عبر الولايات، وكشف عن إغلاق الجناة لهواتفهم عند وصولهم لمدني، بغية إبعاد أجهزة التتبع عن مسارهم، إلا أن السلطات الأمنية بولاية كسلا “جهاز المخابرات، والمباحث، ومكافحة التهريب”، المرتكزة بكبري البطانة تمكنت من إحباط مخططهم بعد العملية الناجحة التي قادها ملازم بمكافحة التهريب، مع متابعة مدير المكافحة واللجنة الأمنية المشتركة في إيقاف العربة، وكشف ما تحمله من أسلحة.
يذكر أن الضبطية بحسب صحيفة مصادر شملت (30) قطعة كلاش، على متن عربة استخدم فيها المهربون أسلوباً غير معهود بتخبئة السلاح داخل (تنك) العربة، إلا أن يقظة أفراد شرطة المباحث وإحترافية العمل مكنتهم من اكتشاف العملية بمنطقة كبري البطانة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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