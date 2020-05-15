معجون أسنان يحرم مدرباً من قيادة فريقه في عودة “البوندسليغا” غداً

حُرم مدرب نادي أوغسبورغ الألماني لكرة القدم هايكو هيرليخ، من حضور مباراة فريقه ضد فولفسبورغ المقررة السبت، وذلك بسبب خرقه تعليمات الحجر الصحي بخروجه من مقر إقامته في الفندق إلى السوبرماركت لشراء معجون أسنان وكريم للبشرة.

فبعد شهرين من توقف البوندسليغا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، كان من المقرر أن يبدأ المدير الفني البالغ من العمر 48 عاما مهامه التدريبية مع أوغسبورغ غدا السبت ضد فولفسبورغ، إلا أنه تعرض للعقوبة بسبب انتهاكه قواعد البروتوكول الصحي الصارم المفروض في البلاد.

وقال هايكو هيرليخ، اللاعب السابق في فريق بوروسيا دورتموند بين عامي 1995-2004:بحسب اسكاى نيوز “بسبب هذا الخطأ، لن أقود الحصة التدريبية الجمعة ولن أكون مسؤولا عن الفريق خلال المباراة ضد فولفسبورغ يوم السبت”.

وعيّن الدولي الألماني السابق، الذي أشرف على تدريب بعض الأندية وأبرزها باير ليفركوزن في موسم 2017-2018، مدربا لنادي أوغسبورغ في 10 مارس الماضي حتى عام 2022 بدلاً من مارتن شميت الذي أقيل من منصبه بسبب نتائج الفريق السيئة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)