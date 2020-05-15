الخدمات المصرفية: مقترحات لتسهيل صرف المرتبات من ماكينات الصراف الآلي

تقدمت شركة الخدمات المصرفية بمقترح في سياق التوجيه بصرف مرتبات شهر مايو 2020 من ماكينات الصراف الآلي ، تضمن بعض التسهيلات التي يمكن ان تقدمها البنوك وشركات القطاع الخاص في هذا الشأن مما يمكن الموظفين من تسيير احتياجاتهم في ظل جائحة الكورونا و تخفيف العبء عن كاهلهم بالشكل الذي يسهم في تمكينهم من الحصول على المرتبات في الموعد المحدد و تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي على النحو الذي يتناسق مع جهود الدولة للحد من التجمعات.

و قال المهندس عمر حسن عمرابي مدير شركة الخدمات المالية الالكترونية بحسب (سونا) ان المقترح يطرح رفع سقف خدمة السحب من الصراف الآلي الى 5000 جنيه يوميا والتأكد من تغذية الصرافات الآلية بشكل مستمر خلال جميع ايام الاسبوع ويمكن الاستعانة بعربات توفرها غرف الطوارئ لتغذيتها باستمرار.

واضاف انه لابد من التأكد من فاعلية و جودة عمل نقاط البيع و توفير الصيانة والدعم اللازم من الشركات والبنوك , والتأكد من اتمام عمل التسويات في زمن محدد خلال اليوم من قبل البنوك للتأكد من حصول اصحاب المراكز التجارية على أموالهم.

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واقترح عمرابي اطلاق حملة اعلامية في التلفزيون والراديو لتنوير المواطنين بطرق الصرف المختلفة تحت رعاية اتحاد المصارف وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتزام البنوك بتنفيذ منشور بنك السودان المركزي فيما يخص مصادرة البطاقات وألا تتم المصادرة الا لأسباب التقنية مع أهمية تسهيل حصول العميل عليها.

كما اقترح توفير نقاط بيع وتواجد صرافي البنوك في الهيئات الحكومية المختلفة والوزارات لتصريف العاملين بالسيولة اللازمة وفق تاريخ محدد و معلن مسبقا للعاملين مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للتباعد الاجتماعي وتوفير نقاط بيع توفرها شركات القطاع الخاص بالاتفاق مع الهيئات الحكومية المختلفة لتوفير النقد للعاملين مقابل عمولات يتم الاتفاق عليها وفق تاريخ و موقع محدد مسبقا مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للتباعد الاجتماعي اولاتفاق مع المراكز التجارية الكبرى و المحلات او مراكز نقاط البيع المختلفة لتصريف العاملين بالهيئات والوزارات مقابل عمولات مجزية عن طريق خدمة ال (out cash. )

على أن تبدا الشركات والبنوك التواصل مع الهيئات الحكومية لوضع الترتيبات والاجراءات اللازمة لتصريف الموظفين في الموعد مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وتوقع عمرابي حدوث ضغط كبير على الصرافات قبل أيام العيد، وقال نحن كجهة فنية جاهزون لتشغيل الصرافات، وان الصرافات التي تعمل الآن 500 صراف من جملة (850) صراف آلي بولاية الخرطوم

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )