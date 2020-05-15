عاجل.. مشاورات لاستئناف مفاوضات السلام بين الفرقاء السودانيين

الجمعة 15 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشفت مصادر الجمعة، أن الوساطة في جوبا تجري مشاورات مكثفة من أجل استئناف العملية التفاوضية بين الفرقاء السودانيين بعد توقف دام أسبوع.



وقالت مصادر مطلعة، حسب العين الإخبارية، إن مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية ورئيس الوساطة، توت قلواك، يجري اتصالات مكثفة مع وفد الحكومة الانتقالية المفاوض ووفود الحركات المسلحة من أجل استئناف التفاوض عبر الفيديو كونفرنس حول القضايا العالقة.

وأشارت المصادر إلى وجود بعض القضايا العالقة في ملف السلطة والثروة بين وفد الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة "مسار دارفور " والحركة الشعبية شمال مسار عقار .

وفيما يخص ملف الترتيبات الأمنية، أوضحت وجود تباينات في الرؤي حول استئناف التفاوض عبر الفيديو كونفرنس أو الدعوة لمفاوضات مباشرة بجوبا.

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وعقب تفشي فيروس كورونا، انطلقت المفاوضات بين الفرقاء السودانيين حول القضايا العالقة عبر "الفيديو كونفرنس" بمقر الاتحاد الأوربي بجوبا والخرطوم، وتتشكل الوفود التفاوضية من (5) أعضاء لكل طرف.

وتوقفت المفاوضات قبل نحو أسبوع بين وفدي الحكومة والحركات المسلحة لإعطاء الأطراف فرصة لمزيد من المشاورات فيما بينها.

وتتوسط جوبا بين الفرقاء السودانيين، وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي وقّع وفد حكومة السودان اتفاق "إعلان جوبا" مع تحالف الجبهة الثورية، الذي يضم نحو 6 فصائل مسلحة واتفاقاً مماثلاً مع الحركة الشعبية (قطاع الشمال) بقيادة عبدالعزيز الحلو.

كما استضافت عاصمة جنوب السودان اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توِّجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.

وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.

ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.