تفاصيل جديدة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا بالبلاد..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل (146) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة. وسُجلت الحالات الجديدة في ولايات الخرطوم (120)، الجزيرة (6)، القضارف (10)، كسلا(7)، شرق دارفور(3)، أما الوفيات فقد سجلت حالة وفاة واحدة في ولاية الخرطوم.

وارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى (1964) حالة متضمنة (91) وفاة. وبلغ إجمالي الحالات تراكمياً منذ بداية الجائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة : الخرطوم (1594)، الجزيرة(113)، شمال كردفان(67)، القضارف (64)، سنار(49)، جنوب دارفور(19)، نهر النيل(8)، الشمالية(7)، كسلا(13)، غرب كردفان (5)، شمال دارفور(5)، النيل الأبيض(4)، غرب دارفور(4)، شرق دارفور(5)، وسط دارفور(2)، البحر الأحمر(3)، جنوب كردفان حالة واحدة والنيل الأزرق حالة واحدة.

وتماثلت (7) حالات للشفاء (5) في ولاية الخرطوم وحالتين في ولاية الجزيرة ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى (205). وتم الفحص المعملي لعدد(248) عينة في المعمل القومي للصحة العامة (ستاك) ، كانت (140) منها موجبة للمرة الاولى بنسبة إيجابية 56.9% كما تم فحص (22) عينة في معمل معهد النيل الأزرق فكانت (6) منها موجبة للمرة الأولى بنسبة إيجابية 27.3%. ويتلقى المرضى الرعاية الطبية اللازمة ويستمرنظام متابعة المخالطين والبحث النشط عن الحالات الجديدة. وشددت وزارة الصحة على ضرورة إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية (التباعد الاجتماعي، غسل اليدين، أداب العطس والسعال)، كما شددت على إلتزام المواطنين بقانون الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل والخروج للضرورة القصوى. وطالبت المواطنين بالتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه على الأرقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات من كل ولايات السودان. ونوهت الوزارة إلى متابعة موقع الوزارة الرسمي وصفحة الوزارة الرسمية على الفيس بوك للإطلاع على الموقف الوبائي اليومي وعدم إعتماد الأخبار المفبركة التي تظهر على صفحات التواصل الاجتماعي قبل الإعلان الرسمي.