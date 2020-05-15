حصاد عشرة آلاف و 450 جوال قمح بولاية سنار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أوضحت المهندس أسماء عثمان علي مدير عام وزارة الإنتاج ولاية سنار الوزير المكلف أن المساحات التي تم حصادها بمشاريع سنار المروية بلغت حوالي715 فدان اي ما يعادل 50% من جملة المساحة الكلية المزروعة بمحصول القمح، بينما بلغ الانتاج الكلى من القمح بتلك المساحة 10450جوال، مشيرةً إلى ان عمليات الحصاد مستمرة بشركة الوفاق التي يتوقع منها إنتاجية عالية. وأضافت في تصريح لــ (سونا ) أن عمليات الحصاد سارت بصورة طيبة حيث تم توفير كافة المعينات من وقود وجوالات وحماية أمنية.

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