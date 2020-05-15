الي دكتور حسن مع احترامي .!.. بقلم قسم خالد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يمتلك الاخ الحبيب الدكتور حسن على عيسي الامين العام (المكلف) لنادي الهلال شخصية محبوبة وسط اهل الهلال ، لانه حقيقة شخصية محترمة للغاية ، هذا الاحترام الذي يجده الاخ الدكتور حسن على عيسي لتعامله الراقي وادبه الجم ، ووجوده في كافة المناسبات الهلالية ،ولان معظم اهل الهلال يعتبرون وجوده في تلك المناسبات بصورة (شخصية) بحكم العلائق التي انشاها الرجل مع اهل الهلال ،لذا يجد الاحترام والتقدير من كافة الاطياف الهلالية ، الدكتور حسن على عيسي ومع بداية شهر رمضان المعظم اطلق تصريحات تحدث فيها عن (لم الشمل الهلالي) وهي دعوة صادقة اطلقها الرجل من قلبه الابيض المكنون بحب الازرق ، لكن الدكتور تناسى او نسي لا ادري ان ما اغترفه الخديوي بحق الهلال لايمكن ان يتم اصلاحه بتلك الدعوات على شاكلة تلك (التغريدة) التي اطلقها لا يمكن ان تمحو ما اغترفه الخديوي واقلامه في حق الهلال ورجالات الهلال العظماء .

تناسى الدكتور ما اطلقه الخديوي على الرواد بانهم يتعاطعون المشروبات (الكحولية) داخل حرم نادي الهلال ، ويطهون (الحلل) ، تلك العبارة اوجدت غضبا عارما في نفوس الرواد ،كيف لا ونحن على الدوام داخل نادي الهلال ولم نر ما وصفهم به الخديوي .

تناسى الدكتور ان الخديوي بمباركة مجلسه وانت احدهم قد اغلق نادي الهلال في وجه الرواد والاعضاء لمدة تزيد عن السنوات الخمس ، ليس هذا فحسب بل لا حقهم في المحاكم بعد استصدروا حكما بفتح ابواب النادي من قبل المفوضية بدعوى ان النادي لم يكتمل بعد في الوقت الذي ظلت فيه ابواب النادي مشرعة امام (قناته) لتسجيل الحلقات ، وحتى بعد ان تم فتح ابواب النادي بالقوة مورست ضد الرواد ابشع انواع المعاملة ، اذ تم قطع الكهرباء والمياه عن النادي حتى لا يستمتع الروادبحق كفله لهم القانون .

تناسى الدكتور الحملات الاعلامية الممنهجة ضد كبار الهلال ، واقلام الرجل عمدت لاغتيال شخصياتهم بسؤ الحديث والتناول القبيح ، ففر من حوله كل اهل الهلال الشرفاء ولم يتبق معه الا صاحب مصلحة او طالبا لدعم .

تناسى الدكتور العزيز تلك التصريحات المستفزة على شاكلة (الفول فولي) التي اطلقها الرجل وكأنه اشترى الهلال .

تناسى الدكتور العقد المجحف للقناة التي تحمل اسم الهلال ، والتي حولها الرجل لقناة تابعة له ، تمجده ، تتغني وتمجده ، ولم يستفد منها الهلال شئيا .

تناسى الدكتور تعمد الرجل لابعاد كبار الهلال والرؤساء ، والسكرترين ، وامناء المال وهو يقوم بتكوين هئية استشارية عوضا عن برلمان الهلال المنصوص عليه في النظام الاساسي لنادي الهلال ، لان الغرض من تلك الهئية الاستشارية المشوهة هو ابعاد من يقول له (لا) ، لان الرجل درج ان يسمع كلمة(نعم) فقط وتمام ياريس والا فان الاقلام جاهزة للنيل من من يقول لا بعلو صوته .

هل تناسى الدكتور امر نائب الرئيس والتصريحات القبيحة التي اطلقها الخديوي في حق الرجل بل ابعده تماما من مجلس الهلال متعديا على حق الجمعية العمومية التي انتخبته ؟

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تناسى الدكتور التعامل السئ للخديوي مع ملف الابدال والاحلال بالنادي ، والمدربين ، والاموال التي صرفت ، واخشى ان (ينط) لي احد من داعميه ليتحدث عن ان تلك الاموال التي تم دفعها من جيب الرجل ، لان ما اعلمه ان الاتحاد الافريقي رفد خزينة النادي على الاقل بـ (2و500) مليون دولار خلال مشاركات الهلال الافريقية منذ ان وطأت اقدام الرجل دنيا الهلال ، تلك الاموال لم تظهر في كافة الميزينات التي نشرت والتي اعتمدتها الجمعيات العمومية .

هل تناسى الدكتور امر النقاط الست التي خمصت من رصيد الهلال والتي جعلت المريخ بطلا للدوري الممتاز ؟

اخيرا اخيرا ..!

عزيزي الدكتور حسن على عيسي نحن مع دعوتك بلم الشمل الهلال ، ولن اقول انها دعوة حق اريد بها باطل ، بل في اعتقادي الشخصي انها نابعة من قلب طيب يحب الهلال وينشد الاستقرار ، لكن تلك الدعوة كانت يجب ان تخرج من الخديوي نفسه بعد ان يعتذر للرواد واعضاء الجمعية العمومية ، وشعب الهلال ويرد للهلال قناته ، ويروعي من الدعوة لشراء نادي الهلال بديونه كما قال نائبه الاخ سعد العمدة

اخيرا جدا ..!

عزيزي الدكتور حسن على عيسي نحترم رغبتك في لم الشمل ، ونحترم احترامك لكافة مكونات الامة الهلالية ، ونقدر صفاء نيتك ، لكن الامور يا عزيزي لا تقاس بهذه الطريقة التي انتهجتها

اذهبوا فانتم الطلقاء