متاريس.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
▪️ يُخطي عاصم البنا ان ظن ان اقصاء فرفور وطه وحسين ومامون سيجعل منه نجم اغاني واغاني .
▪️ حتى لو اصبحت وحدك يا عاصم فلن تجد الشعبيه التي تبحث عنها .
▪️حُب الناس تقدير الهي ليس لك منه نصيب .
▪️ غادر فرفور و حسين وغيرهما وفقد البرنامج بريقه وبات بلا طعم او لون باجماع النقاد .
▪️ مداخلاتك السمجه و استحواذك علي اكبر فرص الغناء لم يزدك الا مزيد من الكراهيه .
▪️ إن المرء ليعجب من جلوسك وسط شباب المطربين وانت الستيني وفي مقام الاب !!
▪️ حينما كنت تتغنى في برنامج ابراهيم احمد عبد الكريم (نسايم الليل) قبل اكثر من 30 عام لم تكن انصاف فتحي ومكارم وغيرهن قد ولدن بعد .
▪️ من يقول للبنا كفايه خلاص !! من يخصلنا منه وقد بتنا نحمل هم رمضان بسببه .
▪️ مشقة الصوم اخف علينا من طلة البنا .
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