متاريس.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

▪️ يُخطي عاصم البنا ان ظن ان اقصاء فرفور وطه وحسين ومامون سيجعل منه نجم اغاني واغاني .

▪️ حتى لو اصبحت وحدك يا عاصم فلن تجد الشعبيه التي تبحث عنها .

▪️حُب الناس تقدير الهي ليس لك منه نصيب .

▪️ غادر فرفور و حسين وغيرهما وفقد البرنامج بريقه وبات بلا طعم او لون باجماع النقاد .

▪️ مداخلاتك السمجه و استحواذك علي اكبر فرص الغناء لم يزدك الا مزيد من الكراهيه .

▪️ إن المرء ليعجب من جلوسك وسط شباب المطربين وانت الستيني وفي مقام الاب !!

▪️ حينما كنت تتغنى في برنامج ابراهيم احمد عبد الكريم (نسايم الليل) قبل اكثر من 30 عام لم تكن انصاف فتحي ومكارم وغيرهن قد ولدن بعد .

▪️ من يقول للبنا كفايه خلاص !! من يخصلنا منه وقد بتنا نحمل هم رمضان بسببه .

▪️ مشقة الصوم اخف علينا من طلة البنا .