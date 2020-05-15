قيادية في الحِزب الشيوعي ومدافعة حقوقية تصف مواطن سُوداني بالقرد.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصفت قيادية في الحزب الشيوعي السوداني، ورئيسة أحد المنظمات المدافعة عن حقوق النساء مواطن سُوداني بالقرد.

وقالت إحسان فقيري في تعليق لها على صورة شاب سُوداني متصور مع أحدي النساء الأوروبيات في الفيس بوك بقولهايمكن الخواجية دايرة تعرف عن الحلقه المفقودة بين الإنسان والقرد.

وأضافت إحسان في تعليق آخر رداَ على المطالبات بإقالة وزير الصحة أكرم علي التوم بالنسبة لاكرم ما ود المصارين البيض أكرم مخلص وثاتب وعندو رؤية لتحسين النظام الصحي حقو النوبة هم من يحتجو على تاور.

وجد المنشور حملة إنتقادات واسعة من قبل ناشطون عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ووصفوا فقيري بالعنصرية مُنادين بتدوين بلاغات في مواجهتها، وقال الناشط والصحفي علاء الدين بابكر عبر صفحته في الفيس بوك للاسف إحسان فقيري دكتورة وناشطة نسوية وقيادية في الحزب الشيوعي وعندما تسقط الأقنعة تظهر الحقيقة.

فيما قال الناشط السياسي عبدالرحمن دقيس عبر صفحته في الفيس بوك أن مبادرة لا لقهر النساء سبق أن قامت بتجميد عضوية عادل كلر وهو إتهم بالإعتداء على فتاة، عبر بيان رسمي بعد اتهامه بارتكاب عنف ضد ناشطة، وأضاف قائلاً بالامس قامت رئيسة مبادرة لا لقهر النساء عبر صفحة تهاني عباس و صفحة اخري بممارسة عنصرية ضد النوبة.

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وتساءل هل تقوم لجنة لا لقهر النساء بتجميد عضوية رئيسة اللجنة عبر بيان رسمي.

وتابع قائلا أنا عبدالرحمن دقيس اطالب اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان بمدينة فاليمار الألمانية بسحب جائزة الدفاع عن الشعوب التي منحتها للسودانية إحسان فقيري في عام 2019 عن دورها في الدفاع عن حقوق الانسان.

وإحسان فقيري طبيبة وناشطة سياسية بالسودان من المدافعات عن حقوق الانسان في السودان كرست حياتها للدفاع عن حقوق النساء ومن أبرز قيادات الحركة النسائية في السودان.