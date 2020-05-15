الكاردينال يشعل صراع الرئاسة بالهلال قبل الانتخابات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بلا شك مع اقتراب الجمعية العمومية لنادي الهلال دائما ما يشتد الصراع ويدور جدلا كثيفا حول عضوية النادي ..حيث يسعي كل جناح لاستقطاب اكبر قدرا من اعضاء النادي بطرق مختلفه حتي يتمكن من العمل لاكتساح الانتخابات بعد ان اخذت الانظار تتجه بصورة مباشرة هذه الايام نحو كيفية حشد العضوية منذ وقت مبكر الي حين فتح باب العضوية ..كورة سودانية رصدت العديد من النقاط المتعلقه بقضية عضوية النادى الكبير…ولا شك ان الكل تابع الجدل الكبير حيث تصاعدت أحداث ملف العضوية بجمعية الهلال السوداني العمومية، استعداداً لانتخابات النادي المقبلة وتبادل ببيانات بين المجلس الأعلى للرياضة بولاية الخرطوم وإدارة نادي الهلال، أصدر نادي الهلال بياناً أعلن فيه الأسباب الحقيقية وراء قفل باب العضوية، مستنكرًا في الوقت ذاته التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، آدم كبير مؤخرًا، وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالخرطوم د.آدم كبير، قد حمّل في تصريحاتٍ سابقة رئيس النادي الهلال أشرف سيد أحمد (الكاردينال)، مسؤولية قفل باب العُضوية، وقال النادي في بيانه، بتوقيع الأمين العام المكلّف د. حسن علي عيسى، إنّ المجلس الأعلى للشباب والرياضة لا يُشير إلاّ إلى اتّهام رئيس نادي الهلال بخلق الفوضى دُون الرجوع للمُسبِّبات الأساسية في قفل باب العضوية، وأضاف: معلوم للجميع الظروف التي يمر بها الوطن، لذلك جاء قفل باب العضوية بناءً على توجيهات الدولة المشدّدة، وأكّد الهلال أنّ باب ملف العضوية كان مفتوحاً رغم الصراعات والطعون طوال الفترة السابقة ولم يُغلق إلا بعد توجيهات السُّلطات الصحية حفاظاً على سلامة المُواطنين، وأعلن نادي الهلال أنّ أبواب العُضوية ستفتح بناءً على خطاب رسمي من وزارة الصحة المعنية، مُشيراً إلى أنّ سلامة المشجّع الهلالي أهم من أيِّ مكاسبٍ وصراعاتٍ.وأصدر نادي الهلال بياناً على خلفية بيان رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، التي حمّل فيها رئيس الهلال أشرف الكاردينال مسؤولية قفل باب العضوية. وأوضح الهلال أن قفل باب العضوية حدث بسبب الظروف التي تواجهها البلاد خلال أزمة انتشار فيروس كورونا.

بعد كل هذا الجدل اعلن عن قيام جمعية عمومية للهلال فى 18 أبريل وتم تأجيلها وقد طرح مناقشة النظام الأساسي ليكون دستورًا يحتكم إليه أعضاء الهلال بعد إجراء التعديلات التي تتماشى مع المرحلة وتستوعب كل التغييرات المطلوبة ، وبذلك تكون الفرصة مواتية للأعضاء الراغبين في تجديد عضويتهم للمشاركة في الجمعية العمومية بعد نهاية فترة إنتشار وباء كورونا، شريطة أن يتم ذلك بالطريقة التي تراعي سلامة الأعضاء أولا وأخيرا بناء على المواجهات السابقة لوزارة الصحة والجهات المعنية .

*الكوارتي والكاردينال والصراع قبل معاهدة الصلح بينهما*

اشتعال صراع رئاسة نادي الهلال بين رئيس نادي الهلال الحالي أشرف سيد أحمد الكاردينال ومحمد عثمان الكوارتي، صراع الرئاسة في الأزرق ظل مشتعلا طوال السنوات الماضية في وجود عدد من الشخصيات التي تقلدت المنصب فعليا الكاردينال قدم عملا كبيرا في مجال المنشآت غير أن مستوي فريق الكرة الفني تسبب في سخط جماهيري واضح فالأزرق لم يقنع جماهيره التى اعتصمت بالنادى لاكثر من شهر مطالبة الكاردينالى بالتنحى حتي ان فريق كرة القدم يصل لمراحل متقدمة في البطولة الإفريقية الا أن الفريق تم تجريده من لقب الدوري موسم (2018) بخطأ إداري من اتحاد كرة القدم لايتحمله مجلس الكاردينال وفقد الفريق النسخة الماضية من الممتاز مما دفع محمد عثمان الكوارتي الا استغلال ذلك جيدا ويبدو واضحا أنه يرتب علها علي نحو مميز وكسب آراضي إعلامية مميزة للغاية.ما سيساعد الكوارتي تراجع شعبية الكاردينال في السنوات الآخيرة عطفا علي المستوى الفني المتراجع والمردود المتأرجح لفريق الكرة وهو ما قاد الكوارتي للتلويح بورقة نجم المريخ محمد حامد التش ليكون ضربة إدارية ومكسب فني لا يقدر بثمن حال تمكن من الفوز في الإنتخابات والظفر بتوقيع التش…قبل نهاية المسلسل جرى بصورة مفاجئة ومن دون ميعاد، اتفاق بين الدكتور أشرف سيدأحمد الكاردينال، والأستاذ محمد عثمان الكوارتي، تم الإعداد له في منزل ودالنمير، بهدف طي صفحة الخلافات بين أبناء النادي الواحد، من بعدها اختفت التصريحات وساد الهدوء فى انتظار اعلان جمعية عمومية أخرى وينتظر ان يستانف العمل في فتح باب العضوية بنادي الهلال عقب عطلة عيد الفطر المبارك وكان مجلس ادارة نادي الهلال قفل باب العضوية في ابريل الماضي وذلك بحجة ان لاوضاع الصحية التي تمر بها البلاد خلال ازمة انتشار فيروس كورونا التي لا تسمح له بقيام التجمعات وبالمقابل اثارت هذه الخطوة حفيظة المجلس الاعلي للشباب والرياضة بولاية الخرطوم الذي استنكر تصرف النادي حول خطوة قفل باب العضوية بعد ان احدثت ردود افعال واسعه وسط اعضاء الجمعية العمومية الذين طالبوا المجلس الاعلي بالتدخل وحسم الفوضي التي يقوم بها مجلس الادارة الذي يضع فيروس كورونا زريعه لتحقيق مخططه

مع بدء العدد التنازلي للجمعية العمومية التي تحدد لها في اكتوبر المقبل كل المؤشرات والسيناريوهات تشير نحو ان الفترة المقبلة سوف تشهد تحركا مكثفا داخل اطراف الاجنحه المتصارعة علي لتولي دفه العمل الاداري بالنادي خلال الدورة الجديدة

ينوي د اشرف الكاردينال رئيس النادي خوض غمار المنافسة علي نيل دورة اخري لمجلس الهلال حيث يقود الكاردينال حملة كبري من خلال استغلال والاستفادة من امكانيات وقدرات قناة الهلال التي ظلت دورا مؤثرا وكبيرا غير مباشرا في حملة الكاردينال الانتخابية وذلك من خلال رعايته للعديد من البرامج التي تاخذ الطابع الانساني ..