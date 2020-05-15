مهند الطاهر: أرغب في ختم حياتي الرياضية بالهلال

الخليج 365 :

قال مهند الطاهر لاعب هلال الأبيض -اللاعب السابق لنادي الهلال – إنّه سيكون سعيدًا لو عاد لناديه الهلال وختم حياته الرياضية فيه، مبينًا أنّ عقده مع هلال الأبيض ينتهي في العام الحالي ولم يفكّر في الاعتزال بعد.

وأوضح الطاهر في حديثه لبرنامج “وسط الدائرة” على قناة الملاعب أنّه لم يغادر الهلال من قبل بسبب مشكلة وإنّما لرغبته في الانتقال الى إسبانيا.

وقال” نادي نومانثيا كان يرغب في التعاقد معي بعد ٦ أشهر ولكنّي فضّلت العودة للسودان وعدم الانتظار واخترت اللعب لهلال الأبيض”

وأضاف” حصلت على مبلغِ مليار من هلال الأبيض، ومليار آخر حينما جدّدت عقدي، ولم ألعب لهلال الأبيض من أجل المال، بل لأنّني كنت أحتاج إلى فريقٍ أعود فيه بعد فترة التوقف”.

وأوضح مهند الطاهر أنّ الحديث عن ارتدائه لحذاءٍ بألوان المريخ خلال فترته بنادي الهلال لم يكن مقصودًا ولا استفزازًا لجمهور الهلال أو تلميحًا برغبته في الانتقال إلى المريخ.