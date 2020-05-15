مجلس السيادة: السودان حريص على تعزيز دور البعثة الأممية بأبيي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرص بلاده على تسهيل دور البعثة الأممية في منطقة أبيي.

وشدد البرهان على اهتمام السودان باستقرار الأوضاع في أبيى من خلال بسط الأمن والعمل على تعزيز التعايش السلمي بين المكونات المجتمعية بالمنطقة.

وجدد رئيس مجلس السيادة السوداني حرص بلاده على استكمال الآليات المشتركة مع دولة جنوب السودان فيما يتعلق بالمنطقة المتنازع عليها.

ووجه خلال لقائه بمكتبه الخميس، اللجنة الوطنية المعنية بالأوضاع في أبيي، بضرورة تسريع الخطى التي من شأنها تعزيز التعايش السلمي في المنطقة.

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وتلقى رئيس مجلس السيادة السوداني، من اللجنة تقريرا مفصلا عن مجمل الأوضاع في أبيي التي شهدت نزاعا قبليا مؤخرا.

وأوضحت السفيرة إلهام شانتير الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية السودانية، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن اللجنة قدمت لرئيس مجلس السيادة، توضيحا حول الوضع في أبيي على خلفية الأحداث الأخيرة بالمنطقة.

وأضافت أن اللقاء تتطرق أيضا لعدد من القضايا، منها تعزيز التعاون بين السودان وجمهورية جنوب السودان لإنشاء آليات مشتركة بين البلدين وفق الاتفاقيات الموقعة بينهما.

ولفتت إلى أن اللقاء تناول أيضا ضرورة تعزيز الدور الذى تقوم به بعثة الأمم المتحدة من أجل حفظ السلام وترسيخ الاستقرار بمنطقة أبيي.