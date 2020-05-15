الخارجية: نتابع ملفاتنا باهتمام بالغ مع السلطات الأمريكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت وزارة الخارجية بياناً صحفياً اليوم (14 مايو 2020م) صححت فيه ما تمَّ تداوله عبر الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقالت:“الصحيح هو أن القائمة المتداولة ما هي إلا قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب والتي أُزيل اسم السودان منها بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ٢٠٠٣م”.

واشارت إلى أن هذا التصنيف يُعنى بالوفاء بمطلوبات المادة ٤٠(أ) من قانون التحكم في صادارت السلاح لعام ١٩٧٦م والذي يطلب من وزارة الخارجية الامريكية إخطار الكونغرس سنوياً بأسماء الدول التي لا تتعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، بحيث يتم فرض عقوبات عليها تتعلق بمنع مبيعات السلاح والمعدات الدفاعية الأمريكية لها.

وأكدت وزارة الخارجية “أن القائمة المذكورة لا تمت بصلة مباشرة لقائمة الدول الراعية للإرهاب، التي ما زالت الخارجية تتابع ملفها باهتمام بالغ مع السلطات الأمريكية”، آملة أن يكلل مسعاها بالنجاح.

وطالبت وزارة الخارجية بضرورة تقصي الحقائق قبل تداول أي أخبار حول الأمر؛ تحسباً لما قد ينتج عن ذلك من لبس.