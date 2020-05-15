أمجد فريد يوضح موقفه من مؤامرة الإطاحة بوزير الصحة

أكد عضو تجمع المهنيين، القيادي بنقابة الأطباء أمجد فريد، أنه ليس جزءاً من المؤامرة التي تقودها بعض الجهات للإطاحة بوزير الصحة أكرم التوم.
وقال فريد بحسب صحيفة صوت الامة نقلا عن سودان فيرست إن ما يُتداول بشأن قيادته الأجسام المهنية والطبية لمقابلة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للتوصية بإعفاء وزير الصحة من منصبه غير صحيح.
يُذكر أن أمجد فريد وُجهت له أصابع الاتهام من بعض منتسبي القطاع الصحي بأنه وراء مُقابلة بعض الكيانات والأجسام الطبية لرئيس الوزراء بغرض تقييم أداء وزير الصحة والتوصية بإقالته
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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