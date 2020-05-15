رفع كفاءة العمل عشرة أضعاف.. زين السودان تقدم استضافة متكاملة لمركز اتصال وزارة الصحة الاتحادية 9090

مواصلة لجهودها في إسناد المشاريع والمبادرات الرسمية والأهلية لمكافحة فايروس كرونا والتقليل من مخاطر العدوى والانتشار، أكملت الشركة السودانية للهاتف السيار “زين” مؤخراً المطلوبات كافة الفنية والتقنية واللوجستية، لاستضافة مركز اتصال الاستجابة لفايروس كورونا 9090

والذي بدأ بالفعل مباشرة أعماله من مباني شركة زين للاتصالات مطلع مايو الحالي، ويستقبل المركز المكالمات من كل شبكات الاتصالات في السودان وبفعالية عالية جداً، وقد أسهمت الأنظمة والمعدات التي قدمتها زين للمركز في رفع كفاءته للرد على عدد 1000 مكالمة في نفس التوقيت بدلاً عن 30 مكالمة كانت في السابق.

ويعمل المركز الذي يداوم على مدار 24 ساعة يومياً على الرد على 800 مكالمة في الساعة الواحدة بدلاً عن 80 مكالمة في السابق قبل الاستضافة من قبل الشركة السودنية للهاتف السيار التي سخرت كل إمكاناتها وجهودها لدعم هذا العمل الاستراتيجي المهم والمتمثل في التواصل المباشر مع المواطنين في كل ما يخص هذا الفايروس، مما يسهم في دعم الجهات الرسمية في إتخاذ القرارات الصحيحة على ضوء التقارير التي يمكن استخلاصها من خلال الأنظمة الحديثة التي تقدمها زين السودان دعماً لهذا المشروع.

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من ناحية أخرى قدمت “زين” مجموعة كبيرة من أجهزة الاتصال لفرق التدخل السريع بوزارة الصحة ولاية الخرطوم للتواصل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة مع تقديم الدعم الفني المطلوب.

وصرح المدير العام لشركة زين السيد “أسامة كاهن” قائلا: إن هذا العمل يأتي في إطار تفاعل زين مع الجهود الرسمية والأهلية للتصدي لهذه الجائحة، يما تمتلكه من خبرة كبيرة جداً في مجال خدمة المشتركين عبر الهاتف وبنية تحتية وتقنية عالية ربما هي الأفضل في البلاد نضعها جميعها لإسناد جهود وزارة الصحة الاتحادية في الاستجابة واتخاذ القرار، نتمنى أن يشكل هذا إضافة نوعية للمجهودات المقدمة من السلطات الصحية في البلاد حتى نتمكن جميعاً من الخروج من هذا التحدي الكبير موفقين ومنتصرين إن شاء الله.

يجدر أن استضافة زين لمركز الاتصال الموحد 9090 تشمل تقديم المكان والأجهزة والمعدات ورخصة النظام، بالإضافة للكهرباء والوقود على مدار 24 ساعة، كما تقدم زين أيضا عبر منسوبيها استشارات فورية حول كل ما يتعلق بمجال التواصل مع الجماهير عبر الهاتف وكيفية إصدار التقارير وتحليلها، وكانت زين قد قامت بتنظيم مشروع تدريبي لرفع قدرات منسوبي مركز الاتصال الموحد 9090 حول كيفية إدارة المكالمات الهاتفية خلال الأزمات من خلال منهج تم استخدامه

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)