مطالبة بدراسة الخسائر الاقتصادية فى إقليم الكوميسا بسبب كورونا

التاريخ: 15-مايو-2020
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شارك السودان فى الاجتماع الوزاري الاستثنائي لوزراء التجارة، بمنظمة الكوميسا عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وقال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني في تصريح صحفي اليوم (الخميس) بحسب صحيفة السوداني إن الاجتماع الوزاري هدف لإجازة تقرير الاجتماع الاستثنائي للجنة الحكومية الخاصة، حول المبادئ التوجيهية لحركة السلع والخدمات، عبر إقليم كوميسا أثناء جائحة كورونا. وأوضح التدابير التي اتخذتها حكومة السودان لمكافحة انتشار المرض، والعمل على توفير السلع والمواد الغذائية والأدوية.
ودعا إلى حشد كل الطاقات لمجابهة جائحة الكورونا، والعمل على إجراء دراسة في الإقليم تشمل الخسائر الاقتصادية المتوقعة في الإقليم، ومعدلات البطالة وفقدان الوظائف التي تحدث نتيجة إغلاق الاقتصاديات فى الإقليم، والعمل على تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية السالبة المتوقعة لتلك الجائحة.
وأشاد بمقترح منظمة الكوميسا بخفض مساهمات الدول الأعضاء فى ميزانية المنظمة بنسبة 10% لهذا العام، وتوظيفها لمكافحة جائحة كورونا فى دول الإقليم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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