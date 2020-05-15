“الإصلاح الوطني” يحمل الحكومة مسؤولية أحداث كادقلي

حمّل حزب الإصلاح الوطني، حكومة ولاية جنوب كردفان، أحداث مدينة كادقلي الأخيرة، وطالب الأطراف كافة بضبط النفس لتفويت الفرصة على أصحاب الأجندة الخاصة.

وشدد الحزب في بيان له، بحسب صحيفة مصادر على ضرورة القبض على الجناة والمتسببين في الأحداث من العسكريين والمدنيين وتقديمهم للعدالة بأسرع ما يمكن، وبسط هيبة حكومة الولاية على الجميع دون استثناء لمنع ضرب النسيج الاجتماعي.

Advertisements

ودعا البيان، الإدارة الاهلية بالولاية إلى تكثيف جهودها للقبض على المتفلتين، وناشد منظمات المجتمع المدني بالمساعدة في تخفيف المأساة وتوفير المساعدات الإنسانية والطبية.

وشهدت مدينة كادوقلي منتصف الأسبوع، أحداث عنف خلفت عدداً من القتلى والجرحى، بينهم أفراد يتبعون لقوات الدعم السريع، إذ بدأ الصراع بسلوك فردي من بعض المتفلتين إلا أنه تطور إلى إشتباكات بالأسلحة الثقيلة التي استخدمتها قوة عسكرية تابعة للقائد الجاو في محاولة منها لجر أبناء المنطقة إلى صراع قبلي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )