قالت إنه (سحر)… مطربة مشهورة ترفض إزالة ورم في الحنجرة..

رفضت مطربة مشهورة نصيحة الأطباء لها باجراء عملية جراحية عبارة عن ازالة ورم حميد في الحنجرة ظلت تعاني منه مدة طويلة و تغيبت بسببه عن الساحة الفنية.

وأوضحت الفنانة التي فضلت حجب اسمها بحسب صحيفة السوداني بان أسباب رفضها لانها (مسحورة) تم عمل سحر لها بواسطة احدي الفنانات التي نشب بينهما خلاف كبير لمنعها من الغناء حتي لا تنافسها – بحسب زعمها-،

من جانبهم تدخل عدد من اصدقائها و معارفها لاثنائها عن رأيها بضرورة اجراء العملية لانها اصبحت تمثل خطرا عليها إلا أنها رفضت و قالت إنها تستخدم علاجا من احد الشيوخ عبارة عن (بخرات و محاية) و أنها ستتعافى بدون تدخل جراحي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)