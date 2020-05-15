محمد ميرغني: الفن مات و دفن مع ناس وردي اعتزلت الغناء نهائيا لهذا السبب الثورة تمت سرقتها…. وعندي نفسيات من وضع البلد

يعتبر الفنان محمد ميرغني من كبار الفنانين الذين أثروا الساحة الفنية بأجمل الأغنيات و الالحان التي ظلت راسخة في وجدان جمهوره و معجبيه، إلا أنه ابتعد مؤخرا عن الساحة الفنية و ليس لديه منتوج فني جديد بعد حالة الإحباط التي انتابته بسبب الاوضاع في البلد.
التقت به(كوكتيل) في هذا الحوار الذي عبر فيه كالمعتاد عن آرائه بكل وضوح و صراحة عن الراهن الفني و السياسي..لنتابع ماذا قال.
اختفيت فترة طويلة من الساحة الفنية و ظل ارشيفك الفني حاضرا؟
اختفيت لانو عندي نفسيات من الوضع الحاصل في البلد الما معروفة ماشة وين، و الحمد لله علي ارشيفي الفني الموجود.
أصبحت غير قادر على الغناء…هل ستعتزل؟
انا اعتزلت الغناء فعليا و بصورة نهائية لأنني وصلت مرحلة اليأس بسبب ما اشاهده من هرجلة في الساحة الفنية ، و الفن الحقيقي ما بأكل عيش عدا فن (الجبجبة) و الهجيج..
لماذا هذا الاستسلام؟
انا مريض و البلد أصبح لا ينفع فيها الغناء، (غنينا زمااان و اكتفيت بالقديم ، و السودان زاتو انتهى)
البلد في مرحلة تغيير في ظل حكومة الثورة؟
صمت برهة ثم قال:(وين الحكومة؟ وين الثورة؟ كانت ثورة و اتسرقت.
وضح اكثر؟
من المفروض أن اي ثورة تقوم تصحح الأوضاع التي من أجلها قامت، هذه الثورة قدم فيها الشباب ارواحهم و لكن حتى اﻵن لم يطرأ جديد و لم تصحح الأوضاع بل إنه تم تغييب الثوار الحقيقيين من المشهد بصورة متعمدة.
من الذي غيبهم؟
الساسة الذين سيطروا على كراسي السلطة و هم لم ولن يقدموا شيئا للسودان، كذلك الأحزاب عليها أن تبتعد فهي لن تقدم شيئا، مثلا الحزب الشيوعي داخل الحكومة و يحارب فيها ، اما حزب الامة فكارثة جميعهم ليس لديهم جماهيرية و لن يقدموا للبلد،لقد قنعت من خيرا فيهم و أشعر بأن هذا البلد ستقوم فيه حرابة و سيتم تقسيمه و خلال فترة من الفترات سنقول كان يوجد بلد اسمه السودان.
اذا من سيصحح المسار؟
سيصححه الثوار الشباب الذين أزاحوا عمر البشير من كرسي الحكم و اسقطوه ،مثل العمال و الرعاة و الأطباء و المهندسين و المعلمين بعيدا عن الأحزاب.
انت اتحادي ديمقراطي؟
اين هو..انتهي.
ما رأيك في الفنانين الموجودن في الساحة؟
لا يوجد فن،الفن مات و دفن مع ناس وردي.
ابنك وليد أيضا فنان و يمتلك صوتا جميلا…هل دعمته؟
ماذا أفعل له ،عليه أن يشق طريقه وحده.
قلت حدتك و هجومك الشديد علي الفنانين؟
لقد بح صوتي و قنعت من خيرا فيهم لأنهم يفعلون ما يريدون و لا يقبلون النصيحة التي كنا نقدمها لهم باعتبارنا اصحاب تجارب سابقة.
ما رأيك في البرامج التي تقدم علي الفضائيات في رمضان؟
كلها غنا في غنا و فاقد الشيء لا يعطيه.
اي القنوات تشاهد؟
أحيانا أشاهد تلفزيون السودان فيه بعض البرامج الجميلة و اتابع الاخبار.
اخيرا..؟
اهم شيء في السودان هو القمح ثم ننتظر رحمة الله.
حوار : محاسن أحمد عبد الله
الخرطوم ( صحيفة السودان )
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كانت هذه تفاصيل خبر محمد ميرغني: الفن مات و دفن مع ناس وردي اعتزلت الغناء نهائيا لهذا السبب الثورة تمت سرقتها…. وعندي نفسيات من وضع البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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