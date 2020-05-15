محمد ميرغني: الفن مات و دفن مع ناس وردي اعتزلت الغناء نهائيا لهذا السبب الثورة تمت سرقتها…. وعندي نفسيات من وضع البلد

يعتبر الفنان محمد ميرغني من كبار الفنانين الذين أثروا الساحة الفنية بأجمل الأغنيات و الالحان التي ظلت راسخة في وجدان جمهوره و معجبيه، إلا أنه ابتعد مؤخرا عن الساحة الفنية و ليس لديه منتوج فني جديد بعد حالة الإحباط التي انتابته بسبب الاوضاع في البلد.

التقت به(كوكتيل) في هذا الحوار الذي عبر فيه كالمعتاد عن آرائه بكل وضوح و صراحة عن الراهن الفني و السياسي..لنتابع ماذا قال.

اختفيت فترة طويلة من الساحة الفنية و ظل ارشيفك الفني حاضرا؟

اختفيت لانو عندي نفسيات من الوضع الحاصل في البلد الما معروفة ماشة وين، و الحمد لله علي ارشيفي الفني الموجود.

أصبحت غير قادر على الغناء…هل ستعتزل؟

انا اعتزلت الغناء فعليا و بصورة نهائية لأنني وصلت مرحلة اليأس بسبب ما اشاهده من هرجلة في الساحة الفنية ، و الفن الحقيقي ما بأكل عيش عدا فن (الجبجبة) و الهجيج..

لماذا هذا الاستسلام؟

انا مريض و البلد أصبح لا ينفع فيها الغناء، (غنينا زمااان و اكتفيت بالقديم ، و السودان زاتو انتهى)

البلد في مرحلة تغيير في ظل حكومة الثورة؟

صمت برهة ثم قال:(وين الحكومة؟ وين الثورة؟ كانت ثورة و اتسرقت.

وضح اكثر؟

من المفروض أن اي ثورة تقوم تصحح الأوضاع التي من أجلها قامت، هذه الثورة قدم فيها الشباب ارواحهم و لكن حتى اﻵن لم يطرأ جديد و لم تصحح الأوضاع بل إنه تم تغييب الثوار الحقيقيين من المشهد بصورة متعمدة.

من الذي غيبهم؟

الساسة الذين سيطروا على كراسي السلطة و هم لم ولن يقدموا شيئا للسودان، كذلك الأحزاب عليها أن تبتعد فهي لن تقدم شيئا، مثلا الحزب الشيوعي داخل الحكومة و يحارب فيها ، اما حزب الامة فكارثة جميعهم ليس لديهم جماهيرية و لن يقدموا للبلد،لقد قنعت من خيرا فيهم و أشعر بأن هذا البلد ستقوم فيه حرابة و سيتم تقسيمه و خلال فترة من الفترات سنقول كان يوجد بلد اسمه السودان.

اذا من سيصحح المسار؟

سيصححه الثوار الشباب الذين أزاحوا عمر البشير من كرسي الحكم و اسقطوه ،مثل العمال و الرعاة و الأطباء و المهندسين و المعلمين بعيدا عن الأحزاب.

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انت اتحادي ديمقراطي؟

اين هو..انتهي.

ما رأيك في الفنانين الموجودن في الساحة؟

لا يوجد فن،الفن مات و دفن مع ناس وردي.

ابنك وليد أيضا فنان و يمتلك صوتا جميلا…هل دعمته؟

ماذا أفعل له ،عليه أن يشق طريقه وحده.

قلت حدتك و هجومك الشديد علي الفنانين؟

لقد بح صوتي و قنعت من خيرا فيهم لأنهم يفعلون ما يريدون و لا يقبلون النصيحة التي كنا نقدمها لهم باعتبارنا اصحاب تجارب سابقة.

ما رأيك في البرامج التي تقدم علي الفضائيات في رمضان؟

كلها غنا في غنا و فاقد الشيء لا يعطيه.

اي القنوات تشاهد؟

أحيانا أشاهد تلفزيون السودان فيه بعض البرامج الجميلة و اتابع الاخبار.

اخيرا..؟

اهم شيء في السودان هو القمح ثم ننتظر رحمة الله.

حوار : محاسن أحمد عبد الله

الخرطوم ( صحيفة السودان )