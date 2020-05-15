تعليقات اولية على حديث وزير المالية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ظل الناس في ترقب ينتظرون السيد وزير المالية الذى تم الاعلان عن كلام سيقوله ، والمواطنون يريدون معرفة رأى السيد الوزير فى مايدور بالساحة من قضايا تتعلق بصميم معاشهم والمعاناة الكبرى التى يعيشونها مع الاوضاع الاقتصادية بالغة التعقيد شديدة الصعوبة.

وتحدث السيد الوزير عبر التلفزيون مساء الخميس وطوف على القضايا محور اهتمام الناس محاولا توضيح موقف حكومته من الازمة والمعالجات التى ترى انها مؤهلة لاخراج البلد من عنق الزجاجة .

ونسطر ادناه بعض التعليقات على مقتطفات محدودة من كلمات السيد الوزير .

قال الوزير :

المستهلك يدفع مبلغ مالي مُبالغ فيه مقارنة بسعر المنتج بسبب السمسرة.

ونقول له لم تأت بجديد وليتك بدل هذا القول المستهلك اقدمت على خطوات عملية لمحاربة هذا السوس الذى ينخر جسد الشعب ، وقد سمعنا من قبل كثيرا بخطككم وبرامجكم لمحاربة السمسرة لكن بكل آسف لم نر شيئا.

‏وقال السيد الوزير :

بسبب كورونا سيحصل ضمور في الاقتصاد وزيادة المرتبات ستساعد في مواجهته للإنتشار الجغرافي الواسع لمن يتلقون مرتبات.

ونقول للسيد الوزير كلامك هذا يكون صحيحا لو ان غالب اهل السودان يتلقون مرتبات لكن ماذا تقول عن الاحصائية التى تعتبر ان اقل من 10% من السودانيين يتلقون المرتبات ، وهب أنهم 50% فكيف يكون كلامك صحيحا والحال أنهم اقل من هذه النسبة بكثييير

وقال السيد الوزير :

المرتبات “ستمول من موارد حقيقية”.

ونسألك ما هى تلك الموارد الفير حقيقية أصلا ؟ نريد مثالا عنها لنفهم.

وقال السيد الوزير :

فرنسا إلتزمت بتتظيم مؤتمر دولي على مستوى الرؤساء لإعفاء الديون فور رفع السودان من قائمة الإرهاب.

ونقول له

لاخير فى فرنسا ولا امريكا فكلهم يكذبون ، ونستغرب تصديقكم لهم وانتم تعلمون جيدا أنهم لاينفذون وعودهم

وقال السيد الوزير:

نسعى لمشروع دعم الأسر 500 جنيه لكل فرد لنصل لتغطية 70% من المواطنين خاصة الفقراء في اماكن النزاعات.

ونقول له

بالله عليك لاتلعب على الناس ، ونسالك عن هذه ال500 التى ستدعم بها المواطن ماذا تساوى ؟ وما هى نسبتها من نسبة الغلاء العام المتزايد يوما بعد يوم ؟ ولاندرى هل سمعت ان الأسعار على ارتفاعها الشديد ارتفعت اكثر وأكثر بمجرد ان اعلنتم ان مرتبات مايو ستنزل بالتعديل الجديد شاملة الزيادات ، واذا كان الموظف قد لاحظ زيادة واضحة فى مرتبه فإن السوق سيبتلع اضعافها فماذا عن المواطن الذى تتحدث عن دعمه ب 500 جنيه ؟ كلام غير منتج وسياسة فاشلة ياسيادتك .

كثيرة هى النقاط التى يمكن التعليق عليها فى كلام السيد الوزير بل ان كل كلامه يمكن التعليق عليه وبيان ضعفه وتهافته لكننا نكتفى فى هذه العجالة بما قلنا وربما نعود اذا اقتضى الحال.