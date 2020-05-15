ذكرى النكبة تاتينا ونحن في نكبة .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمر بنا اليوم الذكرى ال72 لنكبة الشعب الفلسطينى ونحن فى نكبة اخرى تتمثل فى إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها الاحتلالية والاستعمارية بضم المزيد من اراضينا ، وفى ظل دعم مطلق ومتواصل من الرئيس الامريكى ومنافقى الغرب ومنبطحى امتنا من حكامنا سيئي الصيت الذين لاخلاف حول تبعيتهم للغرب وخضوعهم التام له ولن نعمم القول بالطبع فهناك اشراف رفضوا الهيمنة الأمريكية ولم يكونوا فى قائمة المنبطحين الذين يخضعون بالكامل لترامب ، نقول لن نعمم ، لكن بكل اسف هذا حال غالب حكامنا اليوم الذين ما ان جاءت سرقة القرن وصفقة الشؤم التى سوقتها وروجت لها الادارة الأمريكية ثم اعلنتها وتبنتها واصبحت تقيم علاقاتها مع الاخرين وفقا لموقفهم من هذه الصفقة المشؤومة ، ما ان جاءت هذه السرقة حتى كشفت الامة خيانة بعض حكامها الذين كانوا يتشدقون بنصرة فلسطين واذا بهم يناصرون ترامب وهو يوقع مرسومه باعطاء القدس للصهاينة ، وهو عطاء من لايملك لمن لايستحق ، وبكل آسف انساق بعض حكامنا وراء واشنطون علنا وتبنوا رؤيتها واصبحوا حربا على اخوانهم الفلسطينيين وكل ضحايا الاعتداءات الصهيونية منذ زراعة هذا العضو السرطانى الفاسد فى جسد الامة والذى لابد من استئصاله يوما حتى تنعم المنطقة بالامن والسلام.

تمر بنا ذكرى النكبة وبعض قادتنا لايكتفون فقط بتصنيف حركات المقاومة كحركات ارهابية وانما يحرضون عليها سياسيا وامنبا ويضيقون عليها اقتصاديا ويتآمرون عليها خدمة للعدو المجرم الغاصب لفلسطين المحتلة ، وتعتبر هذه المواقف المخزية لبعض حكامنا من عملاء الغرب والصهيونية العالمية تعتبر مواقفهم هذه نكبة اخرى لامتهم تعيشها مع نكبتها الأصلية.