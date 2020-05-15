الخارجية: نجحنا كثيرا أن يعود الأغلبية من الجنود السودانيين من اليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت الحكومة الانتقالية، الخميس إنها استعادت غالبية الجنود المشاركين ضمن التحالف العربي في اليمن.
وكشف وزير الدولة في الخارجية السودانية عمر قمر الدين الحكومة الانتقالية من ناحية لم تسع على الإطلاق بإرسال ولو جندي واحد ليعمل خارج البلاد في أي منطقة أخرى.
وأضاف قمر الدين في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية “نحن نتعامل مع ملف اليمن كواحدة من إشكالات ورثناها من النظام البائد، وقد نجحنا كثيرا أن يعود الأغلبية من الجنود السودانيين من اليمن وتبقت مجموعة صغيرة من الجنود نأمل عودتها وقفل هذا الملف”.
وابع ” نحن لم نرث فقط مشكلة وجود جنود سودانيين في اليمن، بل ورثنا دولة منهارة اقتصاديا وفساد إداري، ورثنا دولة حطمت المؤسسات وأعلت من شأن الأفراد الذين كانوا يحكمون في الدكتاتورية السابقة في البلاد”.
وعن تأثير سحب الجنود من اليمن بعلاقة السودان مع السعودية والإمارات قال قمر الدين “نحن علاقتنا ليست مبنية على حساب مصالح الشعب السوداني وعلى حساب المواطن السوداني، وإذا طلب منا مواطنا أن نعود بالجنود، نعود بهم ونعالج إشكالاتنا مع السعودية والإمارات، لأنهما أيضا في حكمتهما التي نعرفها خلال تعاملنا معهم السياسي والدبلوماسي، لا يمكن أن يوافقوا بما يثير القلاقل للحكومة بالداخل، لأنهم في النهاية لا يستفيدون من حكومة شعبها غير متفق مع سياستها”.
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