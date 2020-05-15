الاخوان وحزب الامة يرفضان الوصاية الدولية على السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: في اطار التشاور حول الوضع السياسي الراهن ومواصلة للقاءات سابقة قام وفد من الاخوان المسلمين بقيادة المراقب العام الدكتور عوض الله حسن بزيارة للامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي وذلك ظهر الخميس 14 مايو 2020م بمنزله بالملازمين.

تداول الطرفان في الشأن العام مهددات الضعف والهشاشة فيه وفرص العبور والنهوض.

وتوافقت رؤى الطرفين على ضرورة التأسيس لانتقال صحيح يلتزم بطبيعة الفترة الانتقالية فلا يأخذ حقاً لا يكون إلا بالانتخاب والتفويض ويفي بعهد الفترة الانتقالية إلى مدتها المُعلنة فلا يطمع في التمديد. وبالضرورة يرفض الطرفان في ذلك كلِّه أيّ شكل من أشكال الوصاية الدولية يُتنازل فيه عن سيادة البلد واستقلال إدارة مستقبلها.

رحّب الإخوان المسلمون بمبادرة للإمام الصادق المهدي أعلن أنه سيدفع بها للقوى السياسية تمضي في خط التأسيس الصحيح لعقد وطني يعبر بالبلاد إلى انتخابات صحيحة وإلى استقرار وسلام

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