مؤتمر البجا يدعم مبادرة الشيخ بيتاي للصلح في كسلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أيد مؤتمر البجا المعارض مبادرة اطلقها الشيخ سليمان علي بيتاي لرأب الصدع بين قبيلتي النوبة والبني عامر واوصح انه ولمكانة الشيخ وحكمته بإعتباره رمز ديني واجتماعي فإنه مؤهل في شرق السودان للعب دور كبير في عودة العلاقة الطيبة بين القبيلتين.

واعلن مؤتمر البجا المعارض بحسب تصريح صحفي لرئيسه أسامه سعيد الخميس دعمه وتأييده للمبادرة ودعا أعيان وشباب القبيلتين إلى تحكيم صوت العقل والضمير والإستجابة للمبادرة

كما دعا حكومة الولاية وكل القوى الحية في ولاية كسلا لدعم مبادرة بيتاي.

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