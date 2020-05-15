النيابة العامة: كل من تورط في أحداث جنوب دارفور وجنوب كردفان وكسلا لن يفلت من العقاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت النيابة العامة تقديم المتهمين في أحداث ولايات (جنوب دارفور، وجنوب كردفان، وكسلا) للمحاكمة حال إكمال التحقيقات والتحريات اللازمة فى أقرب وقت ممكن، وأعلنت عن القبض وتوقيف عدد كبير من المشتبه بهم، وتشكيل ثلاثة فرق تحقيق فى كل دائرة من دوائر الأحداث.

وأوضحت النيابة فى بيان حول أحداث جنوب درافور وكسلا وجنوب كردفان أنه لا إفلات من العقاب، وأن ثقافة العنف واللجوء الى استخدام القوة هو من أكبر المهددات التى تستلزم التعامل بحزم مع التفلتات التي تؤدي الى المواجهات القبلية التى تشهدها بلادنا.

ودعت النيابة العامة الى ضرورة وضع قرارات المجلس الأعلي لنزع السلاح موضع التنفيذ، وان النيابة العامة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ستباشر مهامها، وواجباتها بكل حزم وفق احكام القانون.

وجاء في البيان: “إن القانون يلزم النيابة العامة بعدم الإفصاح عن تفاصيل التحريات، ولكن نؤكد أن التحريات تتم على كل المستويات، وتشمل كافة التفاصيل والاحتمالات ما ظهر منها وما بطن .