البدوي: تكوين صندوق سيادي لإدارة الممتلكات والعقارات المستردة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصاد ي د.ابراهيم البدوي تكوين صندوق سيادي لادارة الممتلكات و العقارات المستردة، عبر لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال. وقال وزير المالية فى حوارخاص مع التلفزيون القومي مساء امس (14 مايو 2020م) إن المالية أنشأت صندوقاً سيادياً لإدارة الممتلكات يختص بإدارة العقارات المستردة، بينما يتم التصرف في الأراضي البيضاء.

وأشار البدوي إلى أن هناك إصولاً واراضى قابلة للتسييل ستدعم ميزانية 2020، وستساعد على الصرف على جائحة كورونا، والهيكل الراتبي الجديد، مقدما شكره إلى لجنة إزالة التمكين التي وفرت مبالغ ضخمة لرفد خزينة الدولة.

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