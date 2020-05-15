تسجيل 146 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 1964 اصابة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل وفاة واحدة حيث سجلت الحالات الجديدة ولاية الخرطوم 120 إصابة والجزيرة 6 اصابات والقضارف 10 اصابات وكسلا 7 اصابات وشرق دارفور 3 اصابات اما الوفيات فقد سجلت وفاة واحدة في الخرطوم

وأكدت الوزارة وفق تقريرها اليومي ارتفاع الحالات منذ بداية الجائحة الي 1964حالة متضمنة 91 حالة وفاة واشارت الوزارة الي ان اجمالي الحالات تراكميا حسب الولايات المتاثرة فان ولاية الخرطوم سجلت 1594 اصابة تليها الجزيرة 113 اصابة ثم شمال كردفان 67 اصابة والقضارف 64 اصابة وسنار 49 إصابة اضافة الي اصابات متعددة في بقية الولايات واوضحت الوزارة الي تماثل 7 حالات للشفاة 5 حالات في الخرطوم و2 في الجزيرة ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الي 205 حالة وشددت الوزارة الي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه علي الارقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات لبقية ولايات السودان

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