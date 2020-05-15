عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 15 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة :

ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻳﺪﻋﻢ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ وﻳﺼﻒ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻴﺎدي ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺆول

ﻟﺠﺎن اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ وزﻳﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻋﺘﺬار ﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ ﺻﺎﻟﺤﺔ

وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ

اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻮداﻧﻲ: ﺗﺤﻮﻳﻞ رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺎﺋﺪ ﻟﻠﻘﻀﺎء واﺟﺐ ﻻ ﻳﺴﺘﻮي ﺑﺪوﻧﻪ ﻣﻴﺰان اﻟﻌﺪل

ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺒﺠﺎ اﻟﻤﻌﺎرض: ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻤﺎنﺑﻴﺘﺎي ﺗﺆﻫﻠﻪُ ﻟﺤﻘﻦ دﻣﺎء اﻟﺒﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ واﻟﻨﻮﺑﺔ

اﻟﺴﻴﺎدي واﻟﻮزراء وﻗﺤﺖ ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﺎول الاﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ

ﻟﺠﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ وزﻳﺮة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﻋﺘﺬار ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻳﺆﻛﺪ دﻋﻤﻪ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ وﻳﻄﺎﻟﺐ » اﻟﺴﻴﺎدي« ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎﺗﻪ

اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻨﻔﻲ وﺟﻮد ﺗﺠﺎوزات ﻣﺎﻟﻴﺔﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ

اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ : اﻟﻨﺰاع ﺑﻜﺎدوﻗﻠﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺣﺘﻮاءه الوطن

وفد الأركان المشتركة يعلن التوصل لإتفاق وقف عدائيات بكادوقلي .

النيابة العامة تحذر من المزايدة في وفاة الشريف أحمد عمر بدر .

خبراء: فصل العاملين سيؤدي لإنهيار الخدمة المدنية .

الخرطوم.. آلية لتوزيع وترحيل الدقيق .

وفاة البروفيسور الطيب زين العابدين .

ضبط أسلحة مهربة بولاية كسلا . التيار أسرة الشريف بدر تنصف النيابة وتنفي تعرضه لسوء المعاملة .

(158) ترليون جنيه حجم الأموال المستردة من منسوبي النظام البائد .

مرشحة بجنوب دارفور: تولي المرأة لمنصب الوالي حق مستحق وليس عطية .

ضبط أسلحة مهربة إلي داخل كسلا .

البدوي يكشف ترتيبات لتعديل موازنة 2020 .

إتفاق لوقف العدائيات وفتح الطرق بجنوب كردفان . الأحداث تاور: أياد خفية وراء صراع جنوب كردفان نتيجة قصور .

البرهان يتسلم تقريرا بشأن أبيي .

حقوق الإنسان قلقة من تفجر الأوضاع الأمنية ببعض الولايات .

البدوي: سداد مرتبات مايو بالهيكل الجديد .

آلية مستدامة لتوزيع وترحيل ومراقبة الدقيق بالخرطوم .

إرجاع سابع باخرة ماشية سودانية من جدة . أخبار اليوم مولانا الميرغنى بخير .

مؤتمر البجا المعارض يثمن مبادرة الشيخ سليمان علي بيتاي لرأب الصدع بين النوبة والبني عامر .

وزير المالية : برنامج أصدقاء السودان سيسهم في مكافحة الفقر .

قطاع التعدين يسلم وزارة الصحة الإتحادية (500) لبسه واقية للكوادر الصحية . Advertisements السوداني الدولية: مناع: لابد من حسم المتأسلمين داخل الأجهزة الأمنية .

والي الخرطوم يوجه بتسريع وتكثيف دعم متأثري الحظر .

الحكومة تشكر الجاليات السودانية في سويسرا وكندا وكوالمبور .

الجيش يشارك في حملة نداء الخرطوم . اليوم التالي البرهان يوجه بإسراع الخطى لتعزيز التعايش السلمي في أبيي .

ضبط (30) بندقية كلاشنكوف مخبأة داخل (تنك) عربة مهربة إلى كسلا .

(التعدين) ينفي وجود تجاوزات مالية بالقطاع .

اكتمال العمل بمحطة كهرباء العزازي وعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة . آخر لحظة شرق دارفور تستقبل قافلة الدعم السريع الصحية .

المهدي : اسلوب الحرية والتغيير في المحاصصة أضعف الحكومة .

البروفيسور الطيب زين العابدين في ذمة الله .

النيابة: جهات لجأت لإستغلال وفاة الشريف بدر لأغراضها السياسية . النيل الدولية: البرهان يؤكد اهتمام الدولة باستقرار منطقة ابيى .

النيابة العامة: تقديم المتهمين في احداث بعض الولايات للمحاكمة قريبا .

وكيل التعدين:اختفاء (5) مليون جنيه من حساب الموارد المعدنية غير دقيق .

النيابة العامة تكشف تفاصيل اصابة ووفاة الشريف بـ(كورونا) .

البدوي: صرف مرتبات العاملين بالتعديل الجديد .

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 15 مايو 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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