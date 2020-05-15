إبراهومة يتخذ قراراً مثيراً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن المدير الفني للخرطوم الوطني إبراهيم حسين (إبراهومة)، تنازله عن (50%) من راتبه الشخصي وفق العقد المبرم بينه وبين النادي تماشياً مع الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضي تماماً إثر انتشار جائحة (كورونا).

وأبلغ المدير الفني إدارة النادي بتنازله عن نصف إلتزامه حتى عودة النشاط الرياضي بشكل طبيعي، واعتبر أنها خطوة طبيعية في ظل توقف النشاط.

وحازت خطوة إبراهومة على إشادة النادي، حيث سبق وأن أعلن قبل أيام مواصلته على رأس الجهاز الفني للكوماندوز.