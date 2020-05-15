إيطاليا تهدد بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي لهذا السبب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بانسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي إذا ما أقر الاتحاد خطة السياحة المقترحة، التي يمكن أن تسمح بما يسمى “الممرات الخضراء” الخاصة بين البلدان داخل الاتحاد. وفق شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وقال كونتي خلال مؤتمر صحفي، الخميس: “لا نقبل الاتفاقات الثنائية داخل الاتحاد الأوروبي التي ستخلق مسارات سياحية مميزة”، مضيفا: “لا يمكن أن تكون (السياحة) مشروطة باتفاقيات ثنائية، أو سنكون خارج الاتحاد الأوروبي، ولن نسمح بذلك أبدا”، مشددا أن السياحة تمثل ما يصل إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي، في إشارة إلى أن مخاوف الحكومة الإيطالية من أن تؤثر تلك الممرات على السياحة في بلاده التي تعاني من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي تعليقات كونتي بينما يناقش الاتحاد الأوروبي ما إذا كان سيسمح بما يسمى “الممرات الخضراء” أو “فقاعات السفر” بين البلدان وفقا لوضعهم الوبائي.

وقال كونتي إنه أخبر رئيس المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لين، أن هذه “الممرات ستعني تدمير السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي”.

وخصصت الحكومة الإيطالية 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) لدعم قطاع السياحة والثقافة في حزمة التحفيز التي تبلغ 55 مليار يورو (60 مليار دولار) لمساعدة البلاد على التعافي من الضربة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.

وأعلن وزير السياحة الإيطالي داريو فرانششيني، أن هذا يشمل التخفيضات الضريبية لأصحاب الأعمال، ومكافأة إجازة بقيمة 500 يورو (540 دولارا) للعائلات التي يقل دخلها عن 40 ألف يورو في السنة، للسفر داخل إيطاليا.

عربي21