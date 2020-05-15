شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : التسويق الإلكتروني ملجأ الأسر لشراء مستلزمات العيد ..

الخرطوم: تفاؤل العامري

لجأت العديد من الأسر للشراء عبر التسويق الإلكتروني للايفاء بمستلزمات العيد لأطفالها على وجه الخصوص بعد إغلاق الأسواق بسبب جائحة كورونا ونشط عدد من الصفحات عبر التطبيقات المختلفة التي تروج للأزياء والمخبوزات والأثاث وغيرها من احتياجات الأسر ووجدت قبولاً كبيراً لاسيما وأن الجميع كانوا في حيرة من أمر التسوق.

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