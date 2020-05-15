قرارات مرتقبة بفتح صادر الذهب

الخليج 365 : اكد امين اللجنه التسييرية لشعبة ومصدري الذهب عبدالمولى القدال استقرار الاسعار نتيجة لاغلاق الأسواق ٫ وكشف عن اتجاه لفتح صادر الذهب بسياسة واضحة ووضع حد للمضلربات فيه بعد إن تم الاتفاق مع الجهات ذات الصلة ولجنة التمكين خلال اليومين الماضيين ٫ مبينا ان اسعار الجرام تتراوح ما بين (7)_ (6٫700) جنيه للذهب المشغول و الخام ما بين (5٫400-5٫300) جنيه.

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