جمال فرفور : (أنا ما كوز) وأقول لهؤلاء…حسبي الله ونعم الوكيل

ظل الفنان جمال فرفور يواجه كثيراً من الاتهامات مؤخراً بحكم عمله كضابط في جهاز الأمن وأنه وقف ضد الثورة و أنه أصبح خميرة عكننة بين زملائه الفنانين بسبب آرائه الواضحة و الصريحة، بجانب الأسئلة التي تدور حول عدم مشاركته هذا الموسم في (أغاني وأغاني).

تحدثت إليه (كوكتيل) في حوار أزاح من خلاله الستار عن جوانب مختلفة في حياته، بجانب رده بصراحة على كل التساؤلات والاتهامات التي وجهت له.

بداية….ما هي أسباب عدم مشاركتك هذا الموسم في (أغاني وأغاني) ؟

وضعت شروطاً معينة لأسرة البرنامج حتى يحافظ البرنامج على طريقته التي عرف بها بإضافة أصوات جديدة لكن بطريقة معينة بالإضافة للمجموعة الأساسية لكنهم رفضوا ما طلبت.

ما رأيك في البرنامج في نسخته الأخيرة هذه؟

البرنامج (جاط) أصبح غير مرتب وفقد أشياء كثيرة وكان يمكن أن يخرج بصورة أفضل من هذه إذا تم ترتيبه.

لذلك ذهبت لقناة الهلال مشاركاً في برنامج (يلا نغني)؟

نعم ذهبت لأنني وجدت نفسي بأنني مرتاح ومنسجم معهم.

هل دفعوا لك أكثر؟

أين المشكلة إذا دفعوا لي أكثر فهذا يعني تقييمهم لي.

ما هو رأيك في إعلان مقاطعة بعض الفنانين لـ(أغاني وأغاني) بعد إقالة حسن فضل المولى ثم التراجع مرة أخرى عن القرار؟

في رأيي قرار غير صائب و ليس له أي معنى والدليل على ذلك تراجعهم عنه.

هناك اتهام أنك بحكم عملك كضابط في جهاز الأمن ضربت وعذبت بعض معتقلي الثورة مؤخراً؟

ضحك وقال:( اتهام غير صحيح لأنني كنت خارج البلاد في دولة قطر لعلاج ابني منذ نهايات العام ٢٠١٨ أي قبل اندلاع الثورة وعملي في الجهاز بعيد عن تلك الاتهامات.)

ما هو دورك تحديداً في الجهاز؟

أنا أعمل في فرع التوجيه المعنوي ولا علاقة لي بالسجن والتعذيب والضرب.

هل أنت مستاء لما يقال عنك؟

أنا زعلان جداً مما يقال وأي شخص هاجمني وهو لا يعرفني عافي عنه ولكن أي شخص هاجمي وهو يعرفني لن أعفي عنه.

هل أصبحت مستهدفاً؟

نعم…هناك كثيرون يتربصون بي و يحاولون الاصطياد في الماء العكر، لماذا ؟ لا أعلم.

لماذا أصبحت مؤخراً تهاجم زملاءك الفنانين؟

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في حوار سابق قبل سنوات قلت لك يا محاسن لا أستطيع التعامل مع الأشخاص أصحاب الوجوه المتعددة، بمعنى يحضنك أحدهم وهو يبتسم في وجهك ثم يغدر بك يطعنك في ظهرك.

لم تعتاد الحديث بتلك اللهجة الحادة؟

صبرت كثيراً على الكذب والتلفيق والاتهامات والافتراء، وعندما يفوت الشيء حده بالتأكيد سينقلب لضده.

يقال إنك (كوز) تنتمي لحزب المؤتمر الوطني؟

أبداً…أنا ما كوز وعمري لم أنتمي لحزب سياسي وإذا أردت الانتماء لحزب كنت سانتمي للحزب الاشتراكي الذي كان ينتمي إليه الوالد.

برزت في المشهد مرة أخرى قصة منزلك في كافوري..بأنه إهداء من حكومة نظام البشير؟

صمت برهة ثم قال:(هذا

المنزل اشتريته بعرف جبيني عن طريق الأقساط ببنك الخرطوم لمدة سبع سنوات ولمن أراد التحقق الإيصالات موجودة بطرفي.

تعثرت في التسديد وكدت أن تدخل السجن؟

نعم تعثرت في التسديد وحصلت مشاكل كثيرة لكن، وقف معي عدد من الأصدقاء الذين أدين لهم بفضل كبير وقفة قوية حتى تجاوزت الأزمة.

إذاً المنزل من حر مالك ؟

نعم …و (العندو حق عندي يجي يقلعو).

هل هناك مشكلة بينك والفنان طه سليمان؟

أبداً..ليست لدي مشكلة مع أي فنان إلا أن يكون لدى أحدهم مشكلة معي، ثانياً نحن نعمل في مجال فني وليس معركة.

ما رأيك في ثورة ديسمبر المجيدة؟

هي ثورة شعب استطاعت أن تقتلع نظام ظل يمارس سياسة الظلم على المواطن، لكن إرادة الشعب كانت هي الأقوى بأن انتصرت الثورة.

رسالة أخيرة..؟

رسالتي هي بأنني ليس لدي عداء مع أي شخص، اهتم فقط بفني وجمهوري ولا أحمل أي ضغينة لزملاء المهنة، فقط أقول لمن يحيكون الدسائس والفتن والمؤامرات حسبي الله و نعم الوكيل فيكم.

حوار: محاسن أحمد عبد الله

صحيفة السوداني