تجمع المهنيين يؤكد دعمه لوزير الصحة ويطالب ” السيادي”توضيح مانُشر على منصاته

أكد تجمع المهنيين دعمه لوزير الصحة الاتحادي الدكتور أكرم التوم، قاطعاً بأن تقييم أداء الوزراء شأن يخص مجلس الوزراء .

ووصف التجمع ما ورد من تصريحات على الحسابات الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي على موقعي تويتر والفيسبوك، بـ”غير المسؤولة” حول توصية الاجتماع الثلاثي بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير بإقالة وزير الصحة أكرم علي التوم من موقعه، وقال تجمع المهنيين فى بيان تحصلت (صحيفة الجريدة) على نسخة منه نستنكر وندين هذا السلوك ونحذر من عواقبه بأوضح العبارات.

وأضاف هناك الكثير من عدم الرضى حول أداء السلطة الانتقالية في شتى مستوياتها، فمن المؤكد أن أداء وزارة الصحة ليس على رأس القائمة خصوصا في ظل التحدي الكبير وغير المسبوق الذي تواجهه الوزارة إزاء جائحة الكورونا، وبقليل من البنية التحتية والعتاد تحت تصرف الوزارة كنتيجة لسياسات النظام المخلوع.

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وتابع ما تحتاجهوزارة الصحة حاليًا هو الدعم وتسخير الإمكانيات لتخطي هذه الكارثة المحيقة بالوطن والمواطنين وليس الإجراءات الجزافية وتصفية الحسابات. وطالب مجلس السيادة وإعالمه بالتوضيح العاجل والوافي حول ما نُشر على منصاته الرسمية، وكشف ملابسات هذا التصريح الركيك.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)