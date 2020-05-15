التاريخ: 15-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة انضم مؤتمر البجا المعارض، لمؤيدي مبادرة الشيخ سليمان علي بيتاي، لرأب الصدع بين “النوبة” و “البني عامر” وأعلن دعمه وتأييده للمبادرة وحث حكومة ولاية كسلا وما أسماها بالقوي الحية لدعم مبادرة الشيخ سليمان بيتاي. Advertisements وقال رئيس مؤتمر البجا المعارض أسامة سعيد في تصريح صحفي، إن مكانة الشيخ سليمان بيتاي وحكمته بوصفه رمز ديني وإجتماعي ومكانته في شرق السودان تؤهله للعب دور كبير في عودة العلاقة الطيبة بين القبيلتين.

وبحسب صحيفة الجريدة، دعا أعيان وشباب القبيلتين الى تحكيم صوت العقل والضمير والإستجابة لهذة المبادرة. الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر البجا المعارض: مكانة الشيخ سليمان بيتاي تؤهلهُ لحقن دماء البني عامر والنوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.