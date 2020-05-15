التاريخ: 15-مايو-2020
0 مشاهدة
شدد القيادي بقوى الحرية والتغيير، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف، على أن تحويل ملفات رموز النظام البائد إلى القضاء والشروع في محاكمتهم واجب لا يستوي بدونه ميزان العدل الذي جاءت من أجله الثورة.
وقال خالد بحسب صحيفة الجريدة، في تغريدة له على حسابه بـ “تويتر”: رحل الشريف بدر اليوم وهو الآن بين يدي العلي المقتدر الذي عليه حسابه في ما أحسن وما أساء”.وأضاف “أما في أمر دنيانا ومع كل ما ساقته النيابة العامة من توضيحات إلا أن رحيله يدق ناقوس الخطر في
عاقبة الإبطاء في إجراءات محاكمة رموز النظام البائد”.ونوه إلى أن ميزان العدل يقوم على قاعدة أساسها التساوي في المثول أمام مؤسسات القانون، وهو أمر لا يجوز أن نكيل فيه بمكيالين.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر المؤتمر السوداني: تحويل رموز النظام البائد للقضاء واجب لا يستوي بدونه ميزان العدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.