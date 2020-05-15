المؤتمر السوداني: تحويل رموز النظام البائد للقضاء واجب لا يستوي بدونه ميزان العدل

شدد القيادي بقوى الحرية والتغيير، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف، على أن تحويل ملفات رموز النظام البائد إلى القضاء والشروع في محاكمتهم واجب لا يستوي بدونه ميزان العدل الذي جاءت من أجله الثورة.

وقال خالد بحسب صحيفة الجريدة، في تغريدة له على حسابه بـ “تويتر”: رحل الشريف بدر اليوم وهو الآن بين يدي العلي المقتدر الذي عليه حسابه في ما أحسن وما أساء”.وأضاف “أما في أمر دنيانا ومع كل ما ساقته النيابة العامة من توضيحات إلا أن رحيله يدق ناقوس الخطر في

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عاقبة الإبطاء في إجراءات محاكمة رموز النظام البائد”.ونوه إلى أن ميزان العدل يقوم على قاعدة أساسها التساوي في المثول أمام مؤسسات القانون، وهو أمر لا يجوز أن نكيل فيه بمكيالين.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)