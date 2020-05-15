وزارة الصحة:إعادة هيكلة إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمراسم

التاريخ: 15-مايو-2020
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في إطار الترتيبات الادارية التي تنتظم وزارة الصحة الاتحادية والتي من شانها ان تدعم الاداء العام للوزارة تم تكليف الدكتورة /نهله جعفر، لتقوم بالمهام الادرايه وتنسيق العمل بادارة الاعلام والعلاقات العامه والمراسم.
وفي ذات الاطار ستقوم الوزارة ببعض الاصلاحات على هيكل الادارة بحيث تكون تبعية المراسم للمكتب التنفيذي للوزير وتطلع العلاقات العامة بشؤون الاقاليم والشراكات الداخلية الاخرى اما الشراكات الخارجيه ستكون تابعة للصحة الدولية.
سيتم لاحقا تكوين فريق اعلام متكامل متخصص من اطباء وكوادر طبية وإعلاميين متخصصين يهتم بقضايا الصحة العامة وبقضايا المخدمين من الكوادر الطبيه وقضايا المواطنيين وبحسب صحيفة صوت الأمة، سيتم تعيين فريق اعلامي متكامل يشمل ناطق رسمي للوزارة والذي ستفتح الوظائف له قريبا لتكون للمنافسة العامه حسب التخصص والمؤهلات.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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