السودان:تسجيل (146)حالة إصابة جديد بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

اعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (146) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاضافة إلى حالة وفاة واحدة

و ذلك حسب التعميم الصحفي الذي تلقت(أخبار الخليج 365) نسخه منه، علمآ بأن الحالات الجديدة قد سجلت في ولاية الخرطوم (120).

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الي (1964) حالة، متضمنة (91) وفاة.

علمآ بأن النسبة الأعلي لحالات الإصابة كانت في ولاية الخرطوم و قد تماثلت حالات للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين (205).

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الخرطوم(أخبار الخليج 365)