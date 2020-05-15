أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم صباح اليوم الجمعة 15 مايو 2020م

أخبار اليوم :

– مولانا الميرغنى بخير

– مؤتمر البجا المعارض يثمن مبادرة الشيخ سليمان علي بيتاي لرأب الصدع بين النوبة والبني عامر

– وزير المالية : برنامج أصدقاء السودان سيسهم في مكافحة الفقر

– قطاع التعدين يسلم وزارة الصحة الإتحادية (500) لبسه واقية للكوادر الصحية

الوطن :

– وفد الأركان المشتركة يعلن التوصل لإتفاق وقف عدائيات بكادوقلي

– النيابة العامة تحذر من المزايدة في وفاة الشريف أحمد عمر بدر

– خبراء: فصل العاملين سيؤدي لانهيار الخدمة المدنية

– الخرطوم.. آلية لتوزيع وترحيل الدقيق

– وفاة البروفيسور الطيب زين العابدين

– ضبط أسلحة مهربة بولاية كسلا

صحيفة الانتباهة :

– توقيف مشتبه بهم بالضلوع في أحداث كسلا وجنوب دارفور وكردفان.

– وزير المالية يعلن إنشاء صندوق سيادي لادارة الممتلكات والعقارات المستردة

– محمد عصمت: أصابع خبيثة تعبث بالأمن المجتمعي في البلاد

– شركة روسية تسلم الخرطوم 40 وحدة تنفس اصطناعي للحد من كورونا

– دراسة مزعجة: كورونا يمكنه الانتشار عن طريق التكلم

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السوداني الدولية:

– مناع: لابد من حسم المتأسلمين داخل الأجهزة الأمنية

– والي الخرطوم يوجه بتسريع وتكثيف دعم متأثري الحظر

– الحكومة تشكر الجاليات السودانية في سويسرا وكندا وكوالمبور

– الجيش يشارك في حملة نداء الخرطوم

اليوم التالي :

– البرهان يوجه بإسراع الخطى لتعزيز التعايش السلمي في أبيي

– ضبط “30” بندقية كلاشنكوف مخبأة داخل “تنك” عربة مهربة إلى كسلا

– “التعدين” ينفي وجود تجاوزات مالية بالقطاع

– اكتمال العمل بمحطة كهرباء العزازي وعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة

آخر لحظة :

– شرق دارفور تستقبل قافلة الدعم السريع الصحية

– المهدي : اسلوب الحرية والتغيير في المحاصصة أضعف الحكومة

– البروفيسور الطيب زين العابدين في ذمة الله

– النيابة: جهات لجأت لاستغلال وفاة الشريف بدر لاغراضها السياسية

الخرطوم(أخبار الخليج 365)