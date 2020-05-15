أخبار اليوم :
– مولانا الميرغنى بخير
– مؤتمر البجا المعارض يثمن مبادرة الشيخ سليمان علي بيتاي لرأب الصدع بين النوبة والبني عامر
– وزير المالية : برنامج أصدقاء السودان سيسهم في مكافحة الفقر
– قطاع التعدين يسلم وزارة الصحة الإتحادية (500) لبسه واقية للكوادر الصحية
الوطن :
– وفد الأركان المشتركة يعلن التوصل لإتفاق وقف عدائيات بكادوقلي
– النيابة العامة تحذر من المزايدة في وفاة الشريف أحمد عمر بدر
– خبراء: فصل العاملين سيؤدي لانهيار الخدمة المدنية
– الخرطوم.. آلية لتوزيع وترحيل الدقيق
– وفاة البروفيسور الطيب زين العابدين
– ضبط أسلحة مهربة بولاية كسلا
صحيفة الانتباهة :
– توقيف مشتبه بهم بالضلوع في أحداث كسلا وجنوب دارفور وكردفان.
– وزير المالية يعلن إنشاء صندوق سيادي لادارة الممتلكات والعقارات المستردة
– محمد عصمت: أصابع خبيثة تعبث بالأمن المجتمعي في البلاد
– شركة روسية تسلم الخرطوم 40 وحدة تنفس اصطناعي للحد من كورونا
– دراسة مزعجة: كورونا يمكنه الانتشار عن طريق التكلم
السوداني الدولية:
– مناع: لابد من حسم المتأسلمين داخل الأجهزة الأمنية
– والي الخرطوم يوجه بتسريع وتكثيف دعم متأثري الحظر
– الحكومة تشكر الجاليات السودانية في سويسرا وكندا وكوالمبور
– الجيش يشارك في حملة نداء الخرطوم
اليوم التالي :
– البرهان يوجه بإسراع الخطى لتعزيز التعايش السلمي في أبيي
– ضبط “30” بندقية كلاشنكوف مخبأة داخل “تنك” عربة مهربة إلى كسلا
– “التعدين” ينفي وجود تجاوزات مالية بالقطاع
– اكتمال العمل بمحطة كهرباء العزازي وعودة التيار الكهربائي إلى المنطقة
آخر لحظة :
– شرق دارفور تستقبل قافلة الدعم السريع الصحية
– المهدي : اسلوب الحرية والتغيير في المحاصصة أضعف الحكومة
– البروفيسور الطيب زين العابدين في ذمة الله
– النيابة: جهات لجأت لاستغلال وفاة الشريف بدر لاغراضها السياسية
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم صباح اليوم الجمعة 15 مايو 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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