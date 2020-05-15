ولاء البوشي تدعو أبطال المصارعة ليكونوا رسلاً للسلام

أجرت وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية المهندسة ولاء البوشي اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً برئيس إتحاد المصارعة جابو سليمان كابو، قدمت خلاله تعازيها لمجتمع المصارعة ومحبيها في كل مكان بالسودان في وفاة نجم منتخبنا الوطني للمصارعة رحال حماد الشهير بـ(أوباما) خلال أحداث كادقلي الأخيرة.

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وبحسب صحيفة الصيحة، عبرت الوزيرة عن حزنها الشديد وحسرتها لفقدان السودان لأبطاله في مثل هذه الأحداث مع وعد بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد السوداني للمصارعة للاستفادة من أبطال المصارعة ليكونوا رسلاً للسلام ودعاة للتعايش السلمي بين كل مكونات الشعب السوداني في ظل الشعبية الكبيرة للمنشط في الكثير من ربوع البلاد.

وترحمت الوزيرة على كل ضحايا الأحداث الأخيرة في كادقلي وكسلا سائلة الله أن يحقن دماء أهل السودان، ووجهت رسالة للشباب والرياضيين في كل أرجاء الوطن بالمساهمة في بث روح المحبة والتعايش السلمي في المجتمعات كافة، واستثمار شعبية الرياضة وخاصيتها المتمثلة في جمعها لمختلف ألوان الطيف في دفع عملية السلام.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)