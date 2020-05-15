البرهان يوجه بإسراع الخطى لتعزيز التعايش السلمي في أبيي

وجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي بإسراع الخطى لتعزيز التعايش السلمي بين مكونات منطقة أبيي، واكد البرهان لدى لقائه اللجنة الوطنية المعنية بالأوضاع فى منطقة أبيي، اليوم (الخميس)، اهتمام الدولة باستقرار الأوضاع فى منطقة أبيي من خلال بسط الأمن والعمل على تعزيز التعايش السلمى بين مكونات المنطقة وإكمال الآليات المشتركة مع دولة جنوب السودان وتعزيز دور بعثة الأمم المتحدة بالمنطقة.

Advertisements

وتلقى رئيس المجلس السيادي تقريرا مفصلا عن مجمل الأوضاع بالمنطقة.

وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية، السفيرة إلهام شانتير في تصريحات صحفية بحسب صحيفة اليوم التالي عقب اللقاء أن اللجنة قدمت لرئيس المجلس السيادي، تنويرا حول الوضع فى أبيي على خلفية الأحداث الأخيرة بالمنطقة، مضيفة أن اللقاء تطرق أيضا لعدد من القضايا لتعزيز التعاون بين السودان وجمهورية جنوب السودان لإنشاء الآليات المشتركة بين البلدين وفق الاتفاقيات الموقعة بينهما.

وأوضحت السفيرة أن اللقاء تناول تعزيز الدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة من أجل حفظ السلام وترسيخ الاستقرار بالمنطقة.