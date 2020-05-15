النيابة تعلن القبض على عدد كبير من المتهمين في الأحداث القبلية الأخيرة

التاريخ: 14-مايو-2020
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أكدت النيابة العامة تقديم المتهمين في أحداث ولايات (جنوب دارفور، جنوب كردفان، وكسلا) للمحاكمة حال اكمال التحقيقات والتحريات اللازمة فى اقرب وقت ممكن، واعلنت عن القبض وتوقيف عدد كبير من المشتبه بهم و تشكيل ثلاثة فرق تحقيق فى كل دائرة من دوائر الاحداث .
واكدت النيابة فى بيان حول احداث جنوب درافور وكسلا وجنوب كردفان صدر اليوم “الخميس” انه لا افلات من العقاب وان ثقافة العنف واللجوء الى استخدام القوة هو من اكبر المهددات التى تستلزم التعامل بحزم مع التفلتات التي تؤدي الى المواجهات القبلية التى تشهدها بلادنا.
ودعت النيابة العامة بحسب صحيفة المجهر الى ضرورة وضع قرارات المجلس الاعلي لنزع السلاح موضع التنفيذ وان النيابة العامة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ستباشر مهامها وواجباتها بكل حزم وفق احكام القانون .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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