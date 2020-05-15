قيادي بالحرية والتغيير: رحيل “الشريف بدر” يدق ناقوس الخطر والمرحلة الانتقالية ضعيفة ككل

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير وحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف الشهير ب “خالد سلك” أن رحيل الشريف بدر يدق ناقوس الخطر في عاقبة الإبطاء في إجراءات محاكمة رموز النظام البائد،مع كل ما ساقته النيابة العامة من توضيحات .

وكتب خالد سلك على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك يوم الخميس بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (يقوم ميزان العدل على قاعدة أساسها التساوي في المثول أمام مؤسسات القانون، وهو أمر لا يجوز أن نكيل فيه بمكيالين).

وأضاف سلك في رده على المتداخلين معه (تأخير المجلس التشريعي خطأ كبير قامت به الحكومة حين وقعت على اعلان جوبا دون التشاور مع الحرية والتغيير واخطأت الجبهة الثورية بتمسكها بهذا التأجيل .. هذا التعطيل اضعف المرحلة الانتقالية ككل .. مجتهدين من مواقعنا الحزبية للضغط من اجل التسريع باكمال هياكل السلطة المدنية وتسريع وتيرة اجراء اصلاحات جذرية في الأجهزة الأمنية).

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وهذا هو نص المنشور للقيادي بقوى الحرية والتغيير وحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف الشهير ب “خالد سلك”

رحل الشريف بدر اليوم وهو الآن بين يدي العلي المقتدر الذي عليه حسابه في ما أحسن وما أساء. أما في أمر دنيانا ومع كل ما ساقته النيابة العامة من توضيحات إلا أن رحيله يدق ناقوس الخطر في عاقبة الإبطاء في إجراءات محاكمة رموز النظام البائد.

يقوم ميزان العدل على قاعدة أساسها التساوي في المثول أمام مؤسسات القانون، وهو أمر لا يجوز أن نكيل فيه بمكيالين. تحويل ملفات رموز النظام البائد إلى القضاء والشروع في محاكمتهم واجب لا يستوي بدونه ميزان العدل الذي جاءت من أجله الثورة).

وتوفي يوم الخميس الشريف احمد عمر بدر القيادي الذي تقلد عدة مناصب في العهد السابق، الوفاة حدثت وهو معتقل منذ فترة طويلة في سجون النظام الحالي بسبب مرض كورونا.

وبحسب أخبار الخليج 365 سبق وأن حذرت أسرة الشريف بدر عن تدهور صحته، وحملت أسرة المعتقل الشريف أحمد عمر بدر قبل أيام السلطات والنائب العام المسؤولية عن تدهور صحته، وقالت: السلطات تتعمد منع الرعاية الطبية المناسبة له وآخرها حصوله على جهاز للعناية المكثفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)