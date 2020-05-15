وزير المالية يكشف عن انشاء صندوق سيادي لادارة الممتلكات المستردة بواسطة لجنة التمكين

كشف د.ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الإقتصادي عن تكوين صندوق سيادي لادارة الممتلكات والخاصة بادارة العقارات المستردة عبر لجنة ازالة التمكين واسترداد الأموال .

واوضح وزير المالية فى حوارخاص مع التلفزيون القومي مساء اليوم ان المالية انشأت صندوق سيادي لادارة الممتلكات يختص بادارة العقارات المستردة بينما يتم التصرف في الاراضي البيضاء،

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مشيرا بحسب صحيفة المجهر الى أن هناك اصول واراضى قابلة للتسييل ستدعم ميزانية 2020 وستساعد في الصرف على جائحة كورونا والهيكل الراتبي الجديد، مقدما شكره للجنة ازالة التمكين التي وفرت مبالغ ضخمة لرفد خزينة الدولة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)