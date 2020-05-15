ولاية الخرطوم : آلية مستدامة لتوزيع وترحيل ومراقبة الدقيق

الخليج 365 : إنعقد اليوم اجتماع موسع بولاية الخرطوم للتفاكر حول الآلية المستدامة لتوزيع وترحيل الدقيق برئاسة امين عام حكومة ولاية الخرطوم وبحضور مدير عام وزارة الصناعة والتجارة بالولاية والمديرين التنفيذيين للمحليات. وأقر الاجتماع عددا من الموجهات المتعلقة بتأمين وصول الدقيق للمخابز حسب الحصة المقررة وفي التوقيت المحدد على ان تقوم المحليات بانشاء ادارة منفصلة لهذا الغرض وتكوين آلية للمتابعة والرقابة تتكون من لجنة متابعة ومراقبة السلع الاستراتيجية ومباحث التموين ولجان المقاومة ولجان الحرية والتغيير.

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