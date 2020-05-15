شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أكدد د.ابراهيم البدوى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مضى الدولة في تنفيذ الهيكل الراتبى الجديد للعاملين في الدولة، مشيرا الى أن ذلك سيسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وتخفيف حدة التضحم.
وقال في حواره مع التلفزيون القومي مساء اليوم حول زيادة الأجور والهيكل الراتبي الجديد أن هذه الزيادة في الأجور لن تؤدي الى زيادة ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما أشار اليه البعض، مبينا أن سبب ارتفاع التضخم كان بسبب بزيادة الكتلة النقدية بصورة مضاعفة وخاصة من العام ٢٠١٦، مشيرا الى أن زيادة الأجورستكون ادارة لمعالجة الكساد في الاقتصاد الذي برز عقب جائحة الكورونا.
وأكد وزير المالية ان وزارته بدأت فعليا صرف رواتب العاملين بالخدمة بالسودان بالهيكل الراتبي الجديد وفقا للقرار ١٤٢ الصادر من مجلس الوزراء، وأضاف “على مدى سنين طويلة لم تتم زيادة للأجور بهذا الشكل مقارنة مع ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار، مرسلا رسالة تطمينية للعاملين بالدولة بصرف المرتبات بهيكل الأجور الجديد..
وأوضح البدوي أن مرتبات شهر مايو ستشمل المرتب ومنحة العيد بالهيكل الراتبي الجديد، مضيفا أن فروقات شهر ابريل سيتم صرفها خلال شهري يونيو ويوليو.
وأشار البدوي الى أن الوزارة تقدمت بطلب لتعديل الميزانية بسبب تداعيات جائحة فيروس “كورونا” المستجد وضعف الإيرادات .
وقال وزير المالية “وفرنا دعم لوزارة التنمية الاجتماعية توزع في شكل سلات بواقع ٢ مليار و٣ مليار جنيه كاش توزع على المستحقين و٧ مليار لدعم مشروع سلعتي و ٤ مليار لمعالجة تسريح عمال القطاع الخاص .
واشار البدوي الى ان الصرف سيكون من ايرادات ذاتية للمالية، وفيما يتعلق بالمبالغ المحصلة من برنامج القومة للسودان، قال ان وزارته وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عملت على توزيع سلات غذائية للمحتاجين مع توزيع مبالغ نقدية لبعض الفئات المستهدفة مع تخصيص ما يزيد عن سبعة مليارات لدعم برنامج مكافحة جائحة الكورونا وتم تخصيص سبعة مليارات لدعم مشروع سلعتي .
وكشف البدوي عن وجود ترتيبات لرفع السقف المحدد من الصراف الآلي بالتنسيق مع بنك السودان المركزى.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات هامة لوزير المالية حول تعديل الموازنة وزيادة الأجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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