الرباعي الشاب يهدد الكبار في الدوري السوداني الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهد الموسم المعلق في السودان، بسبب جائحة كورونا تألق 4 لاعبين بشكل مميز، الأمر أثار فعليا التكهنات باقترابهم من مزاحمة أو إزاحة نجوم كبار في نفس مراكزهم، وهو ما ظهر بشكل واضح منذ نهاية الدور الأول للموسم وبداية الدور الثاني.

يتعلق التألق بكل من صانع ألعاب الهلال الجديد عبد الرؤوف يعقوب، وظهير أيسر المريخ الجديد أحمد عبد العظيم “طبنجة”، وحارس مرمى الهلال الواعد محمد النور أبوجا، وقلب دفاع الهلال الاُبَيِّض محمد إبراهيم وضاح.

ويمثل تألق أولئك اللاعبين مصدر قلق لعدد من اللاعبين من بينهم صانع ألعاب الهلال محمد مختار “بشة الصغير”، وظهير المريخ أحمد آدم بيبو، وحارس مرمى المنتخب الأوغندي والهلال جمال سالم وبديله يونس الطيب، إلى جانب قلبي دفاع المنتخب السوداني، عبد اللطيف بويا وأمير كمال.

يعقوب يسحب بساط بشة

دخل عبد الرؤوف يعقوب، الذي تعاقد معه الهلال خلال نافذة التعاقدات الصيفية الأخيرة من الهلال الأبيض، قلوب جماهير الهلال ومديره الفني الفاتح النقر، وذلك لأن اللاعب قدم نفسه بقوة كصانع ألعاب مميز ومهاجم مكمل ناجح.

تألق عبد الرؤوف في صناعة الأهداف وإحرازها، فأصبح من بين أفضل 3 هدافين لمسابقة الدوري السوداني، وتمكن من حجز موقعه أساسيا بالهلال من أول مباراة بهدف، في مرمى الأهلي المصري، في ختام مباريات الفريقين بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

احتكر عبد الرؤوف موقعه في صناعة اللعب بالهلال، في كل المباريات الـ 8 التي خاضها الفريق بالدور الثاني، والنتيجة أن خرج بشة الصغير عن التشكيل.

كان بشة الصغير هو الأساسي حتى المباراة قبل الآخير بمجموعات دوري الأبطال، أمام النجم الساحلي، وبات عليه أن يبذل جهدا كبيرا ليعود لموقعه في ظل تألق عبد الرؤوف.

طبنجة ينافس آدم في المريخ

الظهير الأيسر الجديد للمريخ أحمد طبنجة، قدم نفسه بقوة في مباريات المريخ الأربع الأولى بالدور الثاني، ما جعل الأنظار تتجه للظهير الأساسي والدولي أحمد آدم.

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لم يعد أحمد آدم للتشكيل إلا بعد أن إستبعد الجهاز الفني للمريخ طبنجة عن آخر مباراتين للمريخ قبل تعليق الدوري، وذلك لأن اللاعب كان مثار شكوى حول صحة عمره، ولكن عودة أحمد آدم، أكدت أنه يتعين عليه بذل جهدا أكبر للبقاء أساسيا.

أبوجا مستقبل الهلال

حارس مرمى الهلال والبديل الثالث بالفريق محمد النور أبوجا، قدم مستوى فنيا مقنعا ببطولة سيكافا للشباب التي نظمت في أوغندا خلال شهر اكتوبر/تشرين أول 2019، وعاد بتقدير ثاني أفضل حارس بالبطولة، فاستعان به الهلال فورا في 4 مباريات متتالية قبل نهاية الدور الأول.

أظهر أبوجا مقدرات الحارس الموهوب، وأكد أنه حارس المستقبل، ما يعني أن الهلال بذهاب جمال سالم الأوغندي، ولكن بات على يونس الطيب أن يدخل في منافسة شرسة مع أبوجا لإحتكار عرين الهلال.

صخرة وضاح

أكد قلب دفاع الهلال الابيض والمنتخب السوداني، محمد إبراهيم وضاح، أنه يمثل مستقبل قلب الدفاع الأول بالكرة السودانية للعقد القادم، فاللاعب تألق بصورة كبيرة خلال بطولة سيكافا للشباب بأوغندا العام الماضي، بشراسته وصلابته، علاوة على أنه يمتاز بالطول المناسب لمتطلبات الوظيفة.

أوصى المدير الفني لمنتخب الشباب محمد موسى، بترفيعه للمنتخب الأول، فتمت دعوته عدة مرات كان آخرها في فترة المدير الفني الجديد هوبير فيلود الفرنسي، واستعان به المدير الفني المكلف خالد بخيت في معسكر المنتخب القصير بإرتيريا وشارك في المباراة الودية بين المنتخبين السوداني والإرتيري.

ويعتبر وضاح من المدافعين الذين يتطورون ويتعلمون بسرعة، وبهذا يهدد بإقتحام تشكيل المنتخب،كما بات على قلبي الدفاع عبد الطليف”الهلال” بويا وأمير كمال “المريخ”، أن يعملان بشكل أكبر للحفاظ على موقعيهما في خط دفاع المنتخب.